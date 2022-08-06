Belediye Derince, Kartal maçında eksiklerini gördü “0-1”

3. Lig 1. Grup’ta zorlu bir sezona hazırlanan Belediye Derincespor sezon öncesi ilk antrenman maçını 3. Lig 2. Grup takımlarından Kartal Bulvarspor ile oynadı. İki yarıdaki farklı 11’lerle mücadele eden sarı lacivertliler mücadeleyi 1-0 kaybetti ve bu maçın ardından ilk etap kampı tamamlandı. Takım 8 Ağustos’ta Bolu Koru Otel’de toplanacak ve burada 13 günlük kamp yapacak.

İLK 11

Derince Stadı’nda oynanan maça Belediye Derincespor kalede Murat Özkan, sağ bekte Fatih Cin, sol bekte Melih Alcu, savunmada Efe ve Sercan, önlerinde Bertuğ ve Mehmet Tosun, sağda Hüseyin Efe, solda Ramazan, forvete yakın bölgede Fatih, ileride ise Berat Arslan 11’i ile çıktı. Kartal ekibi, 15 gün önceden sezonu açması ve 3. antrenman maçına çıkmasının da etkisi ile daha diri bir görüntü verdi.

KARTAL DAHA DİRİ GÖRÜNDÜ

8. dakikada konuk ekip öne geçti. Savunma arkasına sarkan Refik topu kaleci Murat’ın yanından ağlara gönderdi. İstanbul temsilcisi ilk 45 dakikada Gökhan ve Furkan ile de ikinci gole yaklaştı. Derince’de ise belirgin bir atak üretimi olmadı. Derince ikinci yarıya kalede Volkan, sağ bekte Tayfun, sol bekte İlker, savunmada Yavuzhan ve Muhammed Fatih önlerinde Kadir Torbacı ve Barış Bozdilki, kanatlarda Uğurcan İkikardeş ve Burak Evren, forvete yakın bölgede Osman Can ve ileride Yaşar 11’i ile sahadaki yerini aldı.

BARIŞ PENALTI KAÇIRDI

İkinci 45 dakikada daha derli toplu bir oyun ortaya koyan Derince 75. dakikada Barış ile penaltı kaçırdı, Osman, Yaşar ve Uğurcan ile gole yaklaştı. Kartal ekibi ise iki kez mutlak gol pozisyonuna girse de kaleci Volkan bir birinden güzel iki kurtarışa imza attı. Maçta ilk yarıdaki gol dışında başka gol olmadı ve mücadeleyi Kartal Bulvarspor 1-0 kaybetti. Teknik Direktör İsmail Cem Cambaz bu maçın ardından takıma iki gün izin verdi. Derince, 8 Ağustos itibari ile Bolu Koru Otel’de 13 günlük kamp yapacak.