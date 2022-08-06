Kamptaki 4 maçın 3’ü netleşti

Kocaelispor 8-19 Ağustos tarihleri arasında Bolu’da sezon öncesi üçüncü ve son etap kampı yapacak. Yeşil siyahlılar bu tarihler arasında 4 antrenman maçı yapacak. Bu karşılaşmaların 3’ü belli oldu. Kocaelispor’un tüm rakipleri 2. Lig Beyaz Grup takımları olacak ve sırası ile Ankaraspor, Erokspor ve Çorum Futbol Kulübü ile yapacağı maçlarla sezona hazırlanacak.

KOCAELİSPOR’UN BOLU’DAKİ MAÇ PROGRAMI

11 Ağustos Perşembe: Ankaraspor (2. Lig Beyaz Grup)

14 Ağustos Pazar: Netleşmedi

16 Ağustos Salı: Erokspor (2. Lig Beyaz Grup)

18 Ağustos Perşembe: Çorum FK (2. Lig Beyaz Grup)