Kamptaki 4 maçın 3’ü netleşti

Kocaelispor 8-19 Ağustos tarihleri arasında Bolu’da sezon öncesi üçüncü ve son etap kampı yapacak. Yeşil siyahlılar bu tarihler arasında 4 antrenman maçı yapacak. Bu karşılaşmaların 3’ü belli oldu. Kocaelispor’un tüm rakipleri 2. Lig Beyaz Grup takımları olacak ve sırası ile Ankaraspor, Erokspor ve Çorum Futbol Kulübü ile yapacağı maçlarla sezona hazırlanacak.
KOCAELİSPOR’UN BOLU’DAKİ MAÇ PROGRAMI
11 Ağustos Perşembe: Ankaraspor (2. Lig Beyaz Grup)
14 Ağustos Pazar: Netleşmedi
16 Ağustos Salı: Erokspor (2. Lig Beyaz Grup)
18 Ağustos Perşembe: Çorum FK (2. Lig Beyaz Grup)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.