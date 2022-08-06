Safi Port, Derince’nin göğsünde

Safiport, 2022- 2023 sezonu için Belediye Derince Spor’a forma göğüs sponsoru oldu. Spora desteğini hem uluslararası arenada hem de Kocaeli’nde sürdüren ve bu şekilde birçok işbirliğine imza atan liman, sosyal sorumluluk projeleri ile de adından sıkça söz ettiriyor. Safiport, önümüzdeki sezon için forma göğüs sponsoru olduğu Belediye Derince Spor Takımı’na da başarılar dilediğini duyurdu.