Safiport, 2022- 2023 sezonu için Belediye Derince Spor’a forma göğüs sponsoru oldu. Spora desteğini hem uluslararası arenada hem de Kocaeli’nde sürdüren ve bu şekilde birçok işbirliğine imza atan liman, sosyal sorumluluk projeleri ile de adından sıkça söz ettiriyor. Safiport, önümüzdeki sezon için forma göğüs sponsoru olduğu Belediye Derince Spor Takımı’na da başarılar dilediğini duyurdu.
06 Ağu 2022 - 16:47- Spor Güncelleme: 06 Ağu 2022 - 16:49
Safi Port, Derince’nin göğsünde
Safiport, 2022- 2023 sezonu için Belediye Derince Spor’a forma göğüs sponsoru oldu. Spora desteğini hem uluslararası arenada hem de Kocaeli’nde sürdür...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.