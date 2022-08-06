06 Ağu 2022 - 16:48- Spor G: 06 Ağu 2022 - 16:49

Anıl Emre Yılmaz profesyonel oldu

Kocaelispor U-19 takımında geride bıraktığımız sezonu iyi geçen orta saha oyuncusu Anıl Emre Yılmaz ile 5 yıllık profesyonel anlaşma yapıldı. 6 ve 8...
Anıl Emre Yılmaz profesyonel oldu mask

Kocaelispor U-19 takımında geride bıraktığımız sezonu iyi geçen orta saha oyuncusu Anıl Emre Yılmaz ile 5 yıllık profesyonel anlaşma yapıldı. 6 ve 8 numara pozisyonlarında oynayabilen Anıl Emre geride bıraktığımı Elit U-19 Ligi’nde 30 maça çıktı ve 4 de gole imza attı.
# ile, Kocaelispor

06 Ağu 2022 - 16:48 - Spor

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