Serbest kalış maddeleri 100 milyon lira

Kocaelispor’un gelecek vaat eden 2005 doğumlu iki yıldız adayı futbolcusu Bedirhan Yıldız ile Yağız Gül yeni sezon öncesi profesyonel yapılacak. Evrak işlemleri devam eden iki yetenekli futbolcu için Kocaelispor Kulübü rekor miktarlı serbest kalış maddesi ekleyecek. İki futbolunun sözleşmelerinde bu rakam 100 milyon lira olacak. Bilindiği üzere Kocaelispor, önceki dönemlerdeki anlaşma boşluklarından dolayı Mervan ve Doğukan’ı kaptırmıştı. Beşiktaş da aynı sorunu Emirhan İlkhan’da yaşadı ve genç futbolcu 4.5 milyon Euro’ya Torino’ya gitti.