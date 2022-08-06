Kocaelispor’un gelecek vaat eden 2005 doğumlu iki yıldız adayı futbolcusu Bedirhan Yıldız ile Yağız Gül yeni sezon öncesi profesyonel yapılacak. Evrak işlemleri devam eden iki yetenekli futbolcu için Kocaelispor Kulübü rekor miktarlı serbest kalış maddesi ekleyecek. İki futbolunun sözleşmelerinde bu rakam 100 milyon lira olacak. Bilindiği üzere Kocaelispor, önceki dönemlerdeki anlaşma boşluklarından dolayı Mervan ve Doğukan’ı kaptırmıştı. Beşiktaş da aynı sorunu Emirhan İlkhan’da yaşadı ve genç futbolcu 4.5 milyon Euro’ya Torino’ya gitti.
06 Ağu 2022 - 16:48- Spor Güncelleme: 06 Ağu 2022 - 16:49
Serbest kalış maddeleri 100 milyon lira
Kocaelispor’un gelecek vaat eden 2005 doğumlu iki yıldız adayı futbolcusu Bedirhan Yıldız ile Yağız Gül yeni sezon öncesi profesyonel yapılacak. Evr...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.