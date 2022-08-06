06 Ağu 2022 - 16:48- Spor G: 06 Ağu 2022 - 16:49

Serbest kalış maddeleri 100 milyon lira

Kocaelispor’un gelecek vaat eden 2005 doğumlu iki yıldız adayı futbolcusu Bedirhan Yıldız ile Yağız Gül yeni sezon öncesi profesyonel yapılacak. Evr...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Serbest kalış maddeleri 100 milyon lira mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaelispor’un gelecek vaat eden 2005 doğumlu iki yıldız adayı futbolcusu Bedirhan Yıldız ile Yağız Gül yeni sezon öncesi profesyonel yapılacak. Evrak işlemleri devam eden iki yetenekli futbolcu için Kocaelispor Kulübü rekor miktarlı serbest kalış maddesi ekleyecek. İki futbolunun sözleşmelerinde bu rakam 100 milyon lira olacak. Bilindiği üzere Kocaelispor, önceki dönemlerdeki anlaşma boşluklarından dolayı Mervan ve Doğukan’ı kaptırmıştı. Beşiktaş da aynı sorunu Emirhan İlkhan’da yaşadı ve genç futbolcu 4.5 milyon Euro’ya Torino’ya gitti.
# ile, Kocaelispor

06 Ağu 2022 - 16:48 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.925.275 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anıl Emre Yılmaz profesyonel oldu mask
Anıl Emre Yılmaz profesyonel oldu
Serbest kalış maddeleri 100 milyon lira mask
Serbest kalış maddeleri 100 milyon lira
Safi Port, Derince’nin göğsünde mask
Safi Port, Derince’nin göğsünde
Belediye Derince, Kartal maçında eksiklerini gördü “0-1” mask
Belediye Derince, Kartal maçında eksiklerini gördü “0-1”
Aygün: Gençler için varız mask
Aygün: Gençler için varız
Karamürselspr, Serkan Akdoğan’a emanet mask
Karamürselspr, Serkan Akdoğan’a emanet
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL