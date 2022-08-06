Poliüretan Nedir?

Poliüretan günlük hayatımızın her alanında- evde, ofislerimizde ve arabalarımızda, spor ve boş zaman aktivitelerinde – kullandığımız bir maddedir.

Poliüretan, çeşitli formlarda bulunan plastik bir malzemedir. Sert veya esnek olacak şekilde uyarlanabilir ve aşağıdakiler gibi çok çeşitli son kullanıcı uygulamaları için tercih edilen malzemedir:

Buzdolapları ve dondurucuların yalıtımı

Bina yalıtımı

Mobilya için yastıklama

Şilteler

Araba parçaları

Kaplamalar

Yapıştırıcılar

Silindirler ve lastikler

Kompozit ahşap paneller

Ayakkabı tabanı

Spor giyim

Poliüretan sistemler çok yönlü, modern ve güvenlidir. Hayatlarımızı daha rahat, konforlu ve çevre dostu hale getirmede çok önemli bir rol oynayan her türlü tüketici ve endüstriyel ürünü yaratmak için çok çeşitli uygulamalarda kullanılırlar.

Poliüretanın Özellikleri

Poliüretan, dünya çapında sayısız uygulamada kullanılan son derece çok yönlü bir elastomerdir. Poliüretanın mekanik özellikleri, başka hiçbir malzemede benzeri olmayan performans özelliklerine sahip sorunları çözmek için bir dizi benzersiz fırsat yaratan yaratıcı kimya yoluyla izole edilebilir ve şekil verilebilir. Poliüretan sistemler gün geçtikçe mobilya, dekorasyon, inşaat ve hediyelik eşya alanlarında kullanılan ahşap ürünlerin yerini almakta ve bu alanda kullanıcılara kolaylıklar sunmaktadır. Özellikle ahşap ürünlerin işlenmesinin zor olması ve uzun zaman alması nedeniyle poliüretan giderek daha fazla tercih edilmektedir.

Poliüretan Sistemler

Poliüretan sistemler birçok alanda kullanılır. Küresel poliüretan ürün tüketiminin dörtte üçünden fazlası, esnek ve sert tiplerin pazar büyüklüğüne göre kabaca eşit olduğu köpük formundadır. Her iki durumda da köpük genellikle diğer malzemelerin arkasındadır: esnek köpükler ticari ve ev mobilyalarında döşemelik kumaşlarda kullanılır. Sert köpükler, çoğu buzdolabı ve dondurucunun metal ve plastik duvarlarının içinde veya inşaat sektöründe ısı yalıtım panelleri durumunda kağıt, metal ve diğer yüzey malzemelerde kullanılır. Poliüretan ayrıca kapı çerçeveleri, sütunlar, korkuluklar, pencere başlıkları, alınlıklar, madalyonlar ve rozetleri içeren pervazlarda da kullanılır.

Poliüretanın Avantajları

Dayanıklı, pratik, çok yönlü, yalıtkan poliüretan, kaplanabilen ve diğer tüm malzemelerle mükemmel bir şekilde bütünleşen, teknik ve estetik açıdan önemli faydalar sunan bir malzemedir.

Poliüretan sistemler mükemmel pürüzsüzlüğü ve tekdüzeliği, aynı zamanda, büyük boyutlu nesnelerin ve çeşitli kalınlıktaki nesnelerin çok makul bir maliyetle yapılması için son derece uygun olmasını sağlar. Alüminyum alaşımlı kalıpları kullanarak, ilk yatırımlarda önemli tasarruflar elde etmek mümkündür, böylece sert poliüretan teknolojisini orta ölçekli çalışmalar için diğer enjeksiyonlu kalıplama yöntemlerine göre daha rekabetçi hale getirmek mümkündür.

Poliüretan Kullanım Alanları

Mobilyalar

Çoğunlukla esnek köpük formunda olan poliüretan, mobilya, yatak takımı ve halı altlığı gibi ev mobilyalarında kullanılan en popüler malzemelerden biridir. Döşemeli mobilyalar için yastıklama malzemesi olarak esnek poliüretan köpük, mobilyaların daha dayanıklı, konforlu ve destekleyici olmasını sağlar.

Giyim

Bilim adamları, poliüretanların ince iplikler haline getirilebileceğini keşfettiklerinde, daha hafif, gerilebilir giysiler yapmak için naylon ile birleştirildi. Yıllar içinde poliüretanlar iyileştirildi ve ince lifleri, poliüretan kaplamalar ve termoplastik haline getirildi.

Günümüzün poliüretan tekniklerindeki ilerlemeler nedeniyle üreticiler, giysiler, spor giysiler ve çeşitli aksesuarlar için kullanılan suni derilerden ve derilerden çok çeşitli poliüretan giysiler üretebilmektedir.

Aletler ve Cihazlar

Poliüretanlar, tüketicilerin her gün kullandığı büyük ev aletlerinin önemli bir bileşenidir. Poliüretanların büyük cihazlarda en yaygın kullanımı, buzdolabı ve dondurucu ısı yalıtım sistemleri için sert köpüklerdir. Sert poliüretan köpük, tüketici buzdolaplarında ve dondurucularda gerekli enerji oranlarını karşılamak için kullanılabilecek temel ve uygun maliyetli bir malzemedir. Sert poliüretan köpüklerin iyi termal yalıtım özellikleri, ince, kapalı hücreli bir köpük yapısı ile ısı transferine direnen hücre gazlarının kombinasyonundan kaynaklanır.