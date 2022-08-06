Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cahilleri Kocaeli’yi görmeye davet ediyorum

650 bin çalışanı, 18 milyar dolarlık ihracatıyla her sektörden büyük bir ekosistemin kurulduğu Kocaeli’ye değer katanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüllendirildi. Teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi’nde düzenlenen ödül törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve altyapı Bakanı Adil Karaismaniloğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Eski Başbakan Binali Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Milletvekilleri, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve iş insanları katıldı.

“PANDEMİ DÖNEMİNDE PARMAKLA GÖSTERİLDİK”

“Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli’ye Değer Katanlar” ödül töreninde ilk konuşmayı İş İnsanları adında Plastay Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sinan Sungur gerçekleştirdi. Sungur konuşmasında, “Babam 70 yıl önce 12 yaşında bir öksüz bir çocukken İstanbul’a yola çıktı. Plastay Kimya’nın temellerini attı. O gün küçücük atölyeden yola çıkan Plastay Kimya bugün tüm dünyaya ihracat yapmaktadır. Ülkemize değer katmaya azimle devam etmektedir. Bu başarı hikayesi için Allah’a hamt ediyoruz. Kuruluş sonrası sürekli büyümedi hedefledik. Ülkemize olan inancı bir an olsun kaybetmeden aynı aşkla çalışmaya devam ettik. Pandemi ile boğuşan dünya ne yapacağını bilmezken nasıl oldu da ülkemiz gelişmeye devam etti. Pandemiyi en yöneten ülke olarak parmakla gösterildik. 40 yıldır sanayi ve ihracatın içindeyim. Son 20 yılda gördüklerimi hiçbir zaman görmedim. Bugün ihracatçılarımız global dünyada yerini aldı. Bize kim olduğumuzu hatırlatan Cumhurbaşkanımıza minnettarız” ifadelerini kullandı.

GENÇ GİRİŞİMCİ TAHA KÜRSÜEY ÇIKTI

Daha sonra kürsüye genç girişimci Taha Uluhan çıktı. Uluhan konuşmasında, “Bu topraklardan uzak doğmuş biri olarak milli ve manevi değerlerimiz ile ailem büyüttü. Arkadaşlarım ile birlikte elektrikli araçların sorunlarını daha iyi geri dönüştürmek için araştırmalar yaptık. Hammadde konusunda dışa bağımlılığı azaltmak için teknoloji geliştirmeyi başardık. Gençlerimizin mühendislik ruhunu geliştirecek etkinlikler ülkemizde yapılıyordu. Ben Mercedes’te çalışırken ülkemizin de bu piyasada yatırımlar yaptığını gördük. Önemli olan geçen sene elime geçen bir fırsattı. Geçen sene bir programa denk geldik. Başvurumuzu yaptık ve davet aldık. Yıllardır uzak kaldığımız ülkemize gelme fırsatı bulduk. Bizim ekibimiz 12 kişilik bir ekip. Hepsi yurt dışından gelen gençler” dedi.

“BİZ KOCAELİ’YE HER ZAMAN GÜVENDİK”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise kürsüde yaptığı konuşmada, “Sayın Cumhurbaşkanım, 3 yıl önce burada tutuşturduğunuz Milli Teknoloji Hamlesi bugün dev bir meşaleye dönüştü. Şuanda mobiliteden yazılıma kadar birçok kritik sektörde faaliyet gösteren 300 den fazla ARGE firması görev yapıyor. Emin olun Bilişim Valisinin bu kadar büyümesinde Kocaeli’de olmasının büyük bir katkısı var. Vadiyi Kocaeli’de yapmaya karar verdiğimizde birileri karşı çıkıp itiraz etmişti. Ancak biz Kocaeli’ye her zaman güvendik. İyi ki de öyle yaptık. Kocaeli yaptığı üretim ve ihracatlar ülkemiz reel ekonomisinin kalelerinden bir tanesi. Bunun üzerine milli teknoloji hamlesi eklenince başka bir noktaya geldi. Emek vereleri Cumhurbaşkanımızın elinden ödüllendirmek istedik. Sanayicilerimiz ve girişimcileri yürekten tebrik ediyorum. Hiçbir başarı tesadüf olarak gerçekleşmiyor. Bu çabaları heba etmeyecek etkin bir iş ortamının girişimcilere sunulması kıymetli çabalardır. Biz iş dünyamıza yol arkadaşlığı yapıyoruz. Sizden alığımız destek ile yatırıma odaklanmış durumdayız” dedi.

“KAPASİTESİNİN ARTTIRACAĞINA İNANIYORUM”

Son olarak kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Kocaeli’nin saygı değer güzel insanları. Sevgili işçi emekçi kardeşlerim. Kocaeli’ye değer katanlar ödül töreninde sizler le birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Kocaeli’ye değer katanlar deyince akla ilk gelen yerlerden biri Kocaeli Bilişim Vadisi geliyor. Türkiye’ye değer katanlar desek çok daha isabetli olur. Bundan 3 yıl önce bilişim vadisini açtığımızda buranın Türkiye’nin yarınlarını geliştirerek yer olacağını ifade etmiştik. Bilişim vadisi, yazılım, mobilite, oyun gibi sektörleri ile faaliyet gösteren firmaları ile büyük Türkiye’yi oluşturan köşe taşıdır. İstanbul Kocaeli, İzmit arasında oluşturduğumuz teknoloji koridorunda yer alan Bilişim Vadisinin önümüzdeki günlerde kapasitesini arttıracağına inanıyorum. Türkiye’nin sanayin de lokomotif olan firmalarımızı ödüllendirmek farklı bir mana taşıyor. Takdir etmek bizim geleneğimizin mirasıdır. Türkiye Cumhurbaşkanı Olarak yenilikçi, kaliteli projelerin desteklenmesine çok ehemmiyet veriyorum.

“G 20 ÜLKELERİ ARASINDA İLK SIRAYA YERLEŞTİRDİK”

Yatırım ihracat başta olmak üzere şehrimizin büyümesine katkı sunan firmaları ödüllendiriyoruz. Ne çok ihracat yapan, kadın istihdamı en fazla olan firmaları tebrik ediyorum. Girişimcilerimi kutluyorum. Gelecek Türkiye için hayal kuran siz iş insanlarımızı her alanda desteklerimizi sürdüreceğiz. Milli Sanayinin inşa etmeden ne ekonomi ne de siyasi anlamda özgürlüğünüzü tesis edemezsiniz. Teknolojide dışa bağımlılık riskler oluşturur. Koronavirüs bu gerçeği ortaya koymuştur. Dünyanın en müreffeh ülkeleri sağlık çalışanları için maske bulamadı. Birçok yerde üretim aylarca durmak zorunda kaldı. O görüntüleri hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. Sağlıkla birlikte ekonomide de başarılı bir imtihan verdik. Akıl dışı söylemlere rağmen ekonomik üretim durmasına izin vermedik. Türk firmaları hükümetimizin teşvikleri sayesinde başarı çıtasını sürekli yukarı taşıdır. Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz büyüme ile G 20 ülkeleri arasında ilk sıraya yerleştik.

“ÜLKEMİZİN YILDIZI GİDEREK BÜYÜYOR”

Ekonomik büyümesini istikrarlı şekilde büyüten sayılı ülkelerden birisiyiz. Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.3’lük büyüme kaydettik. Her ay ihracatta rekor kırıyoruz. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.5 artarak 18 milyar 550 milyon dolara ulaştı. Göreve geldiğimiz zaman ihracatımız 36 milyar dolardı, şimdi 250 milyar dolara yaslandık. Turizmde, 2022 hedeflerimizin de üzerine çıkacağımız görülüyor. Başka ülkelerin yurt dışı pazarlarda bıraktığı boşluğu hamdolsun Türk ürünleri ve bizim firmalarımız dolduruyor. Trabzon limanına artık turistler geliyor. Sanayisi, üretim kapasitesi, nitelikli iş kutu, üç kıtayı birleştiren stratejik konumu, sağlık ve altyapısı ile ülkemizin yıldızı giderek parlıyor. Küresel sorunların çözümünde Türkiye’nin anahtar rolünü teyit ettik.

“TÜRKİYE’Yİ KÜRESEL FIRTINADA SELAMETE MUTLAKA ÇIKARTACAĞIZ”

Fahiş fiyat artışları ile enflasyon sebebiyle vatandaşımız ve iş dünyamızın sırtına binen yükü hafifletecek pek çok adım attık ve atmaya devam ediyoruz. Asgari ücretten sosyal koruma kalkanımızın genişletilmesinde iş dünyamıza yönelik kredi imkanlarımıza kadar attığımız her adımda toplumumuzun tüm kesimlerine sahip çıkıyoruz. Ülkemizi büyütme esasına dayanan Türkiye ekonomi modelimizi taviz vermeden uyguluyoruz. Türkiye’yi küresel fırtınada selamete mutlaka çıkartacağız. Cumhuriyet tarihinin en büyük sanayi ve teknoloji atılımı olarak milli teknoloji hamlesini başlattık. 2023 için teknoloji ile ilgili ön gördüğümüz yatırım rakamlarını iki yıl öncesinden büyük bir farkla geçtik.

“TOGG 29 EKİMDE BANTTAN İNİYOR”

132 teknoloji girişimine yapılan 1,4 milyar dolarlık yatırım yeni rekorun, yeni başarı hikayelerinin sinyallerini veriyor. Oyun yazılımında Avrupa’da en fazla yatırım alan ülke olduk. Bu ülke toplu iğne üretemiyordu. Şimdi hamdolsun buralara geldik. Dünyada insansız hava araçları denilince akla ilk SİHA’larımız geliyor. Ülkemizin, vizyon projelerinden Türkiye’nin otomobilini de belirlediğimiz takvime uygun şekilde hayata geçiriyor. 29 Ekim 2022’de TOGG’un fabrikasının açılımını ve seri üretim aracımızın banttan inme törenini gerçekleştireceğiz. 2023’ün ilk çeyreğinde TOGG’u vatanımızın yollarında görmeye başlayacağız. Üretemezsiniz diyenlere inat ülkemizin otomobilini ülkemize ve dünyaya sunacağız.

“KOCAELİ’YE GELSİNLER”

Türkiye’yi hala saman ithalatçısı gibi görmeye çalışanlar, ülkemizin sanayi üretim kapasitesinden habersiz cahillerdir. Ben bu insanları Kocaeli’ye davet ediyorum. Gelsinler Kocaeli’ye buranın OSB’lerini ve Bilişim Vadisi’ni gezsinler, görsünler, kendilerinin de cehaletini anlasınlar. Buradaki yenilemeyi, girişimci ruhunu yerinde görsünler. Gelsinler Bilişim Vadisi’nin temsil ettiği vizyona tanık olsunlar. Kocaeli 14 OSB, endüstri bölgesi… Türk ekonomisine her yıl devasa katkılar sağlıyor. Şehrimiz muazzam üretme hacmiyle sanayiye damga vuruyor. 2021 yılında Türkiye araç üretiminin yüzde 40’ını Kocaeli şehrimiz gerçekleştirdi. Toplam 128 AR-GE ve 15 tasarım merkezi yaptıkları çalışmalarla şehrimizin rekabetçi gücüne güç katıyor. 5 teknoloji geliştirme bölgesinde yürütülen AR-GE faaliyetleri katma değerli üretime öncelik ediyor. Bu başarıların artarak devam etmesini bekliyoruz. Canı gönülden tebrik ediyorum.”

KOCAELİ’YE DEĞER KATAN FİRMALAR

“İSTİHDAMINI EN FAZLA ARTIRAN SANAYİ FİRMALARI”

1 Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.: Haydar YENİGÜN (Koç Holding-Otomotiv Grubu Başkanı)

2 Özka Lastik ve Kauçuk Sanayi Ticaret A.Ş.: Mehmet Şerif KANIK (Yönetim Kurulu Başkanı)

3 Brisa Bridgestone Sabancı Las. San. Tic. A.Ş.: Haluk KÜRKÇÜ (CEO)

4 Prometeon Turkey Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş.: Lale CANDER (Yönetim Kurulu Başkanı)

“EN FAZLA İHRACAT YAPAN SANAYİ FİRMALARI”

1 Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş.: Haydar YENİGÜN (Koç Holding-Otomotiv Grubu Başkanı)

2 Sarkusyan Elektronik Bakır San. ve Tic. A.Ş.: Sevgür ARSLANPAY (Genel Müdür)

3 Posco Assan TST Çelik Sanayi A.Ş.: Ali KİBAR (Yönetim Kurulu Başkanı)

4 Nuh Çimento Sanayi A.Ş.: Tevfik BİLGİN (Yönetim Kurulu Başkanı)

“EN FAZLA CİRO ELDE EDEN SANAYİ FİRMALARI”

1 Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş.: Haydar YENİGÜN (Koç Holding-Otomotiv Grubu Başkanı)

2 Yıldız Entegre Ağaç Sanayi ve Tic. A.Ş.: İsmail Hakkı YILDIZ (Yönetim Kurulu Başkanı)

3 Kroman Çelik Sanayii A.Ş.: Şaban Kemal SARAÇ (Yönetim Kurulu Üyesi)

4 Tezcan Galvanizli Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.: Deniz Tezcan ÖNGÖREN (Yönetim Kurulu Üyesi)

5 Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş.: Gürtan DAMAR – (Yönetim Kurulu Başkanı)

“EN FAZLA KADIN İSTİHDAMI SAĞLAYAN SANAYİ FİRMALARI”

1 Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.: Haydar YENİGÜN (Koç Holding-Otomotiv Grubu Başkanı)

2 VİP Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.: Halil AKBAŞOĞLU (Kurucu Ortak)

3 Namet Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.: Faruk KAYAR (Yönetim Kurulu Başkanı)

4 Kent Gıda Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.: İhsan KARAGÖZ (Yönetim Kurulu Başkan V.)

"EN FAZLA İSTİHDAM SAĞLAYAN TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ"

1 Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu - Gürcan KARAKAŞ - CEO

2 IBTECH - Mehmet Kürşat DEMİRKOL - CEO

3 FEV TR Otomotiv ve Enerji - Taner GÖÇMEZ - CEO

4 Logo Yazılım - Akın SERTCAN - Genel Müdür

"EN FAZLA İHRACAT YAPAN TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ"

1 GE Marmara Technology Center - Meryem Aybike MOLBAY ARSAN - Genel Müdür

2 Eczacıbaşı Monrol - Şükrü BOZLUOLÇAY - Kurucu Ortak

3 Temax Mühendislik- Tamer CANKURTARANOĞLU- Şirket Kurucusu

"EN FAZLA YATIRIM ALAN TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ"

1 Büyütech Teknoloji - Alpaslan IŞIKLI - Kurucu Ortak

2 Saykal Elektronik - Yücel SAYKAL - Şirke Kurucusu

3 Eravis Yazılım - Çağkan EKİCİ - Kurucu Ortak

"TÜRKİYE'NİN EN AKTİF GİRİŞİM SERMAYESİ FONLARI"

1 Techone - Aziz DOSTGÜL - Yönetici Ortak

2 500 İstanbul - Arın ÖZKULA - Kurucu Ortak

"TÜRKİYE'NİN EN AKTİF MELEK YATIRIM FONLARI"

1 Keiretsu- Duygu EREN - CEO

2 TR Angels - Hüseyin KARAYAĞIZ - Kurucu Ortak

“TÜRKİYE'NİN EN AKTİF KİTLE FONU”

1 Fonbulucu- Hakan Yıldız - CEO