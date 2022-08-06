Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi’nde düzenlenen, ‘Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli’ye Değer Katanlar Ödül Töreni’ne katıldı. Törenin ardından Erdoğan, Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’un direksiyonuna geçti. Bilişim Vadisi’nde aracı kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu eşlik etti.
06 Ağu 2022 - 18:41- Gündem Güncelleme: 06 Ağu 2022 - 18:43
Cumhurbaşkanı TOGG’un direksiyonuna geçti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’un direksiyonuna geçti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.