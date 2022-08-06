06 Ağu 2022 - 18:41- Gündem G: 06 Ağu 2022 - 18:43

Cumhurbaşkanı TOGG’un direksiyonuna geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’un direksiyonuna geçti.
Cumhurbaşkanı TOGG’un direksiyonuna geçti mask
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi’nde düzenlenen, ‘Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli’ye Değer Katanlar Ödül Töreni’ne katıldı. Törenin ardından Erdoğan, Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’un direksiyonuna geçti. Bilişim Vadisi’nde aracı kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu eşlik etti.
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06 Ağu 2022 - 18:41 İHA Kocaeli- Gündem

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