06 Ağu 2022 - 18:53- Asayiş G: 06 Ağu 2022 - 18:56

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Anadolu Otoyolu'nun Gebze kesiminde 3 otomobil ve bir panelvan çarpıştı. ...
Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı mask
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Kocaeli'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Anadolu Otoyolu'nun Gebze kesiminde 3 otomobil ve bir panelvan çarpıştı. Yaralanan otomobil sürücüsü Yakup K, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
# bir, sağlık

06 Ağu 2022 - 18:53 - Asayiş

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