Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yer ile yeksan olan Kocaeli'yi yeniden ayağa kaldırdık

Kocaeli 10. Açılış Bayramı adı altında AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İzmit’te miting yaptı. İzmit Milli İrade Meydanında saat 16.30’da başlayacağı duyurulan mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 18:30 civarında kürsüye çıktı. Erdoğan Kocaeli’de muhalefet liderlerine ve İzmitli Meral Akşener’e yüklendi. Erdoğan Akşener’den isim vermeden bahsederken Yavru Muhalefet ifadesini kullandı. Erdoğan bu ifadeyi son olarak şimdi Cumhur İttifakının bileşenlerinden olan Milliyetçi Hareket Partisi için kullanmıştı. Erdoğan konuşması esnasında resmi rakamlarla 70 bin kişinin alanda olduğunu da ifade etti.

Mitingde ilk konuşmayı Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın gerçekleştirdi. Büyükakın konuşmasında, “Sizlerle olmaktan gurur duyuyoruz. Allah bize sizler gibi yol arkadaşı verdiği için şükrediyoruz. Buradan keşke sizler de görseydiniz kendinizi. Gerçekten muhteşem görünüyorsunuz. Bizler sizlerle gurur duyuyoruz. Gençler sizler bizim her zaman yüz akımız oldunuz. Allah sizlerin yokluğunu göstermesin. Bugün 8.5 milyar TL’lik bir açılış gerçekleştiriyoruz. 245 eseri ortaya koyduk. 2014 yılında Kocaeli’de bir devrim yaşandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın belediyecilik düşüncesiyle bir karar alındı. İlin sınırlarından sorumlu bir belediye yapılacak dendi. Kocaeli isli puslu kokan bir şehir olarak bilinirdi. Ama şimdi yeşille karşılaşıyorsunuz. Mavi bayraklı plajlarla anılıyoruz. 3,5 metrekarede aktif olacak inşallah. Sayın cumhurbaşkanımızı milletimizin adamını karşılamaya hazır mıyız?” ifadelerini kullandı.

“KILIÇDAROĞLU’NU GÜLDÜRMEYECEKSİNİZ DEĞİL Mİ?”

Daha sonra kürsüye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çıktı. Soylu konuşmasında, “Tayyip Erdoğan’ın hayali sadece iktidar olmak, şehir hastaneleri, bölünmüş yollar, nükleer santraller yapıp Türkiye’nin enerji açığını kapatmak değildir, Tayyip Erdoğan’ın hayali 2023 seçimini kazanmak değildir 2123’ün Türkiye’sini kazanmaktadır. Kocaelili hemşerilerim Kılıçdaroğlu’nu güldürmeyeceksiniz değil mi? Ne oyun kurmuşlarsa kurmuşlar. Gıda krizi içi Erdoğan’ın ayağına geldiler mi? Sevmeseler de geldiler mi? Bizim onların sevgisine ihtiyacımız yok. Bizim milletimizin sevgisine, gücüne ihtiyacımız var. Terörle mücadele diyorlar. Hiç merak etmeyin. PKK’yı da, FETÖ’yü de, DEAŞ’ı da, DHKP-C’yi de tuş ediyoruz. Huzurlu bir Türkiye için gece gündüz çalışıyoruz. 2023’e, sandıkları patlatmaya hazır mısınız? Çok sıkıntılardan, dertlerden geçti Türkiye. 100 yıl önce bize bu cennet vatanı bırakanlara dua ediyorsak, Erdoğan’ın bir neferi olarak söylüyorum 100 yıl sonraki nesiller bu dik duruşunuza, bu ülkeye sahip çıkışınıza, milletin adamı Erdoğan’a sahip çıkışınıza dua edecekler. bu yapılan eserlerin Kocaeli’ye hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“YATIRIMLAR YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Soylu’nun ardından konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Bugün Kocaelimize çok güzel yatırımlar, açılışlar yapmaya geldik. Toplam yatırım bedeli 8 milyar 550 milyon lira olan 245 eserimizi liderimiz, başkomutanımız, cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yaparak Kocaeli’mize kazandıracağız. Biz, Kocaeli’mizi çok seviyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Kocaeli’mizin 12 ilçesini birbirinden ayırmadan 2 milyonu aşkın vatandaşımız için gece gündüz demeden çalışıyoruz. 12 ilçe belediyemizle, büyükşehrimizle, bakanlığımızla, TOKİ’Mizle, iller bankamızla dev yatırımlar yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz.

“CEDİT’TE İNŞAAT YILSONUNDA BAŞLAYACAK”

Şurası Cedit Mahallesi. Kocaeli’nin yıllardır özlemle, merakla beklediği kentsel dönüşümü ihale ettik. İnşallah yılsonu itibariyle inşaatlarımız hızlı bir şekilde başlayacak ve 800 konutumuzu kazandıracağız. Kocaelimizin çok önemli bir sorunlarından bir tanesi: bu Körfez’in kirliliği yakışmıyor. Cumhurbaşkanımız talimat verdiler, Büyükşehir ile birlikte dip çamuru temizliğini bu yıl içerisinde başlatıyor tertemiz bir Körfez’i birlikte kazandırıyoruz. Dilovamız var. Gözümüz gibi baktığımız. Dilovası’nda vatandaşlarımızı daha iyi şartlarda yaşatmak için örnek bir proje yapıyoruz. Kömürcüler OSB’yi kapatıyoruz; burası yeşil OSB’ye dönüyor. Artık Kocaeli’nin Dilovası’nın havasını kirletmeyecek. Biz Kocaelimize, sizlere aşığız, sevdalıyız. Çünkü biz Kocaeli’yi çok seviyoruz. Kocaelimizdeki kardeşlerimiz, sanayisiyle, lojistiğiyle, üretimiyle elini taşın altına koyuyor. Biz de sizlere söz veriyoruz. Kocaelimizi, Kocaelimiz’deki güzel kardeşlerimizi her zaman hizmetlerimizle daha iyi bir güzel yer yapmak için çalışacağız.

“PROJELERİMİZ HAY8IRLI OLSUN”

Eylül ayında Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projemizi Kocaeli’de başlatıyoruz. Sosyal konutlarımız Kocaelimize hayırlı uğurlu olsun. Dört bir yanına millet bahçeleri yapıyoruz. Tek amacımız, tek derdimiz var: o da Kocaelili kardeşlerimizin mutluluğu, refahıdır. Sizlerin emrine sunduğumuz tüm yatırımlarımız, projelerimiz, çalışmalarımız ülkemiz ve Kocaelimiz için hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Kocaelili her zaman bize kardeşliğini gösterdi; bağrına bastı; coşkuyla karşıladı. Cumhur İttifakımızın yanında oldu. 2023 seçimlerine çok az kaldı. Gönül gönüle tüm kapılara gideceğiz, tüm kardeşlerimizi kucaklayacağız ve Kocaeli şehrinden tüm dünyaya buradan Cumhur İttifakı’yla en güçlü desteği vereceğiz. 2023’te Cumhur İttifakı’na en büyük desteği verecek miyiz? Allah hepinizden razı olsun” şeklinde konuştu

“HİZMET ETME AŞKIYLA EMRİNİZDEYİZ”

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ise konuşmasında, “Kocaeli bir başka. Kocaeli’ye dört yıl boyunca gittim geldim çünkü doktoramı Kocaeli Üniversitesi’nde aldım. Kocaeli tam bir yüz. Sizler desteklerinizle ve Allah’ın izniyle Kocaeli’nden bütün Türkiye’ye yayılan o enerjiyle, ülkemize hizmet etme aşkıyla emrindeyiz. Rabbim gözlerimizdeki ışıltıyı daim kılsın” dedi.

“KOCAELİ’Yİ YENİDEN AYAĞA KALDIRDIK”

Son olarak kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu ifadelerde yer verdi; “2 yıl sonra tekrar sizlerle bir araya gelmenin memnuniyeti içerisindeyim. Kocaeli, ülkemize ve milletimize hizmet mücadelemizde hep yanımızda oldu. Biz de Kocaeli’ni geliştirmek, büyütmek, kalkındırmak için her türlü desteği verdik; veriyoruz. Bu ne büyük coşku. Sevgili gençler. Siz belki hatırlamayabilirsiniz ama 19 Ağustos 1999 tarihinde merkezi Kocaeli olan bir büyük depremle sarsıldık. İstanbul’dan Sakarya’ya kadar geniş bir alanı etkileyen bu depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum. hükümetlerimiz döneminde hem depremin hizmetlerini ortadan kaldırmak hem de daha güvenli yerleşim yerleri inşa etmek için tüm imkanları seferber ettik. Kocaeli’yi yeniden ayağa kaldırdık. Kocaeli, sanayisiyle, ticaretiyle, üretimiyle ülkemize en çok katkıyı sağlayan şehirlerimizin başında geliyor.

“SİZLERLE GURULANIYORUZ”

İnşa ettiğimiz köprüler, yollar, toplu konut projeleriyle, sanayi ve teknoloji bölgeleriyle, ülkemizin geleceği burada şekilleniyor. Kocaeli, tüm bu yatırımların merkezinde yer alarak üretimde istihdamda destan üstüne destan yazıyor. Sanayi ve ticaret yoğunluğunun yanında denizinin ve yeşilinin doğal güzellikleriyle iç turizmde olan Kocaeli kendini hızla geliştiriyor. Kocaeli’nin en büyük zenginliği şu insanıdır. Ülkemizin dört bir yanından gelmiş olsa da örnek kardeşlik iklimiyle gurur duyuyoruz. Sizlerle gururlanıyoruz. Sizler gibi yol arkadaşlarına, mücadele arkadaşlarına sahip olmakta iftihar ediyorum. Eskiler ‘önce yoldaş sonra yol’ derler. Biz, milletimizle yoldaş olduğumuz için hak yolundan, hizmet yolundan, eser yolundan asla şaşmadık. Kendilerine milleti değil de vesayeti, darbecileri, teröristleri, emperyalist güçleri yoldaş kılanlar ise kesinlikle milletimizle aynı kıbleye yönelmemiş, aynı istikamete bakmamışdır. Siyasetçisinden sözde aydınına pek çok kesimden serzenişler işitiyoruz. Bunlar olacak. Ülkenin ve milletin menfaatine her konuda birileri vekalet ettikleri kimlerse onlar adına benzer örtülü tehditleri dile getiriyorlar.

AKŞENER’E YÜKLENDİ

Bizler ne yaptık? Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasına başladık. Ülkemize kazandırdığımız asırlık demokrasi ve kalkınmanın altyapısı üzerinde kendi hedeflerimize kilitlendik. Nice sabotajlara, kirli oyunlara rağmen yolumuzdan sapmadık. Burada bunu söylemek istemezdim. Malum bir ana muhalefet var. Bir de onun yanında yavru muhalefetler var. Bunlardan yavru muhalefetten bir tanesi aynı zamanda Kocaeli milletvekili. Hiç değinmek istemezdim fakat geçenlerde bir açıklaması oldu. 20 yıllık iktidarımızda uyuşturucuyla mücadelede biz gerekeni yapmamışız diyor. Hanımefendi. Önce şunu bileceksin. Bizim iktidarımızda ne sulu ne kuru uyuşturucuya yer yoktur.

“KENDİ KADROLARIN İÇİNDE UYUŞTURUCU ALANLARI DÜŞÜN”

Sen Erdoğan’ı bu noktada iyi bilirsin. Suluyla, kuruyla alakası olup olmadığını iyi bilirsin. Ya nasıl oluyor da sen bunu konuşuyorsun? Bunların hepsiyle gerekli mücadeleyi verdik ve vereceğiz. Bu konuyla ilgili İçişleri Bakanımızın, şahsımın, kabinemizin verdiği mücadele hepimiz için bilinen bir gerçektir. Sen önce kendi kadron ve ana muhalefetin içerisinde bu sulu kuru uyuşturucuları alanları düşün. Sen kimlerle beraber yol yürüdüğünün farkında mısın? Önce haddini bileceksin. AK Parti iktidarının sulu-kuru uyuşturucu ile mücadelesini inkar etmeyeceksin. Bizim kitabımızda uyuşturucuya yer yoktur. Mücadelemizi sonuna kadar verdik ve vereceğiz. Sen önce kendi çatının altındakilerini düşün; onlarla beraber nasıl yol yürüdüğünü düşün.

ADAYSIZLIK ÜZERİNDEN MUHALEFETE YÜKLENDİ

Bu güçlü iradeyi yenemediler; yenemeyecekler. Resmi rakama göre şu anda burada 70 bin kişi var. Tüm terör örgütlerinin uzantıları, Türkiye’nin ve bu kardeşinizin tüm düşmanları bunlara gaz verdikçe coşuyorlar. Gerçi halen kendi aralarında anlaşıp cumhurbaşkanı adayı çıkartamadılar ama olsun. Masada 6 kişi var, masanın altında da bir tane bu da 7 demek. Bu curcuna masasını bir değil birkaç aday çıkartabilecek bir kapasitede görüyorum. Seçim tarihine kadar seçebilirler herhalde. Türkiye’nin önünü kesmek için gösterilen trajikomik gayretleri biz de izliyoruz. Biz işimize bakıyoruz; onlar ne yaparsa yapsınlar” ifadelerini kullandı.

“BUNLARIN HANGİSİ SORUNLARI ÇÖZEBİLİR”

Gençlerin sık sık slogan atmasına cevap veren Erdoğan, “Ben de gençlerin yanındayım. Maşallah. Bu ne coşku. Maşallah. Hanım kardeşlerimizin coşkusu da bugün maşallah yerinde. Ben de sizin yanınızdayım. Gençler, ben de sizlere aşığım. Bizim aşkımız birilerinkine benzemez. Biz farklıyız. Bu aşkımızı da kimse gölgeleyemez. Yoğun bir şekilde önceleri tüm bu tezgahlar gizli-saklı kuruluyor diplomatik kılıflar altında sergileniyordu. Sonra pervasızlaştılar. Ülkemizi mahvetme, yönetimi değiştirme niyetlerini açıkça belli etmeye başladılar. Böyle bir durum sadece son 20 yıldaki birikimlerimizin heba olmasına değil asırlık hayallerimizin de suya düşmesine sebebiyet verecektir. Buradan 85 milyon vatandaşımızın her birine sesleniyorum: 2023 Haziran’ı gelip çattığında sandık başına giderken lütfen karşınıza çıkan adaylara şu gözle bakın. Bu isimlerden hangisi dönemsel sorunları çözebilir; küresel ve bölgesel mücadelelerden başarılı çıkabilir; evlatlarımıza daha iyi bir Türkiye ve gelecek bırakabilir. Vatandaşlarımızdan bu sorulara cevap verip tercihini en doğru şekilde yapmasını istiyorum.

“KOCAELİ’YE AÇILIŞ LİSTESİYLE GELDİK”

Vatandaşlarımızdan bu sorulara cevap verip tercihini en doğru şekilde yapmasını istiyorum. Kocaeli 2023’te tercihini büyük ve güçlü Türkiye’den yapmaya hazır mısın? 2053 vizyonuna sahip çıkacak mısın? Ülkemize diz çöktürmenin, milletimize boyun eğdirmenin peşinde olanlara bir kez daha kursaklarında bırakmaya var mısın? Kocaeli, bu kutlu mücadelede yanımızda mısın? Allah sizlerden razı olsun. Kocaeli’ye açılış listesiyle geldik. Eğitimde yapımı tamamlanan 639 dersliği, GTÜ’nün endüstri binamızın, Kartepe, İzmit, Derince’de açılışları buradan gerçekleştiriyoruz. Sağlıkta çeşitli ilçelerde 9 sağlık merkezini resmen hizmete açıyoruz. Ulaştırmada otoyol bağlantıları ve köprülerin açılışını yapıyoruz. TOKİ’nin Köseler’deki konutunu ve Derince Millet Bahçesi’nin açılışını buradan gerçekleştiriyoruz.

“KOCAELİ, BU KUTLU MÜCADELEDE YANIMIZDA MISIN?”

Vatandaşlarımızdan bu sorulara cevap verip tercihini en doğru şekilde yapmasını istiyorum. Kocaeli 2023’te tercihini büyük ve güçlü Türkiye’den yapmaya hazır mısın? 2053 vizyonuna sahip çıkacak mısın? Ülkemize diz çöktürmenin, milletimize boyun eğdirmenin peşinde olanlara bir kez daha kursaklarında bırakmaya var mısın? Kocaeli, bu kutlu mücadelede yanımızda mısın? Allah sizlerden razı olsun. Kocaeli’ye açılış listesiyle geldik. Eğitimde yapımı tamamlanan 639 dersliği, GTÜ’nün endüstri binamızın, Kartepe, İzmit, Derince’de açılışları buradan gerçekleştiriyoruz. Sağlıkta çeşitli ilçelerde 9 sağlık merkezini resmen hizmete açıyoruz. Ulaştırmada otoyol bağlantıları ve köprülerin açılışını yapıyoruz. TOKİ’nin Köseler’deki konutunu ve Derince Millet Bahçesi’nin açılışını buradan gerçekleştiriyoruz.

“KOCAELİ’Yİ DAHA ÇOK ESERLER BULUŞTURMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

Büyükşehir Belediyemiz altyapıdan otobüse, spor salonlarından hizmet binalarına kadar tam 77 kalem eseri 3 milyar 261 milyon liralık bir yatırımla tamamladı. Bay Kemal gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’yla musluk açmıyor. Başiskele 64 milyonu aşan bir yatırımla tam 17 kalem eseri sizlerin hizmetine sunacak hale getirdi. Gölcük Belediyemiz 16 kalem projeyi 28 milyon liralık yatırımla bitirdi. Çayırova 2 kalem, Darıca 5 kalem, Derince 5 kalem, Dilovası 1 kalem, Kartepe 7 kalem, Körfez belediyemizin 5 kalem yatırımı da bugünkü açılış programında yer alıyor. Özel sektörümüzün de bulunduğu 245 kalem eserin ülkemize ve Kocaelimize hayırlı olmasını diliyorum. Şehrimize bu hizmetleri kazandıranları tebrik ediyorum. Önümüzde ki dönemde Kocaeli’ni her alanda daha çok eserle buluşturmayı sürdüreceğiz.

“ŞEHİR HASTANEMİZİ DE BİR AN ÖNCE BİTİRECEĞİZ”

Geçtiğimiz günlerde fındık fiyatlarını Ordu’da açıkladım. Kocaelimizde fındık rakamları da aynı oranla takip ediliyor. Bütün bu saydıklarımız bu fındıklarımız ciddi manada bir heyecan meydana getirdi. Yaptıklarımız var. Kocaeli’ne son 20 yılda bugünün rakamlarıyla 73 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Laf üretmiyoruz; iş üretiyoruz. Eğitimde 12 bin 725 adet yeni derslik, ikinci üniversitemiz olan GTÜ’yü faaliyete geçirdik. Gençlik ve sporda 16 bin 504 kapasiteli yurt binaları açtık. Toplam 52 spor tesisi. İnşallah yeni adımlar atıyoruz. Sağlıkta şehir hastanemizi de bir an önce bitireceğiz. Kocaeli insanı hiçbir zaman bir sıkıntıyı yaşamayacak. 18’i hastaneden oluşan toplam 88 adet sağlık tesisini Kocaeli’ye kazandırdık. 1180 yataklı şehir hastanemizi inşallah kısa zamanda bitireceğiz. Şu anda inşaatı devam ediyor. 10 ay var. 10 ay içerisinde ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Bütün dostlarımızı kucaklayacağız. Onlarla gönül gönüle, el ele vereceğiz. 2023’ün haziranından Cumhur İttifakı olarak zaferle çıkacağız.”