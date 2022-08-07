Beykan Şimşek bitti bitiyor!

Kocaelispor’un hem geçtiğimiz sezonun devre arasında hem de bu sezon öncesinde gündeminde yer aldığı kanat oyuncusu Beykan Şimşek ile görüşmelere yeniden başlandı.

FIRAT GÜL DE İSTİYOR

Elde edilen çok özel bilgiler şu şekilde. Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında Bandırmaspor’da forma giyen 27 yaşındaki Beykan’ın temsilcisi, bu sezon mutlak Süper Lig’i hedefleyen Göztepe’nin iki kanat oyuncusu transfer etmesi üzerine yeşil siyahlı yönetime Beykan’ı getirebileceğini belirttiği, bunun üzerine yönetimin de tekrardan harekete geçtiği öğrenildi. Bu gelişmenin Beykan ile yeniden irtibat kuruldu. Bilindiği üzere Teknik Direktör Fırat Gül de futbolcuyu kadrosunda görmek istediğini yönetime iletmişti.