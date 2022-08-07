07 Ağu 2022 - 14:20- Spor G: 07 Ağu 2022 - 14:22

Beykan Şimşek bitti bitiyor!

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Beykan Şimşek bitti bitiyor! mask

Kocaelispor’un hem geçtiğimiz sezonun devre arasında hem de bu sezon öncesinde gündeminde yer aldığı kanat oyuncusu Beykan Şimşek ile görüşmelere yeniden başlandı.

FIRAT GÜL DE İSTİYOR

Elde edilen çok özel bilgiler şu şekilde. Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında Bandırmaspor’da forma giyen 27 yaşındaki Beykan’ın temsilcisi, bu sezon mutlak Süper Lig’i hedefleyen Göztepe’nin iki kanat oyuncusu transfer etmesi üzerine yeşil siyahlı yönetime Beykan’ı getirebileceğini belirttiği, bunun üzerine yönetimin de tekrardan harekete geçtiği öğrenildi. Bu gelişmenin Beykan ile yeniden irtibat kuruldu. Bilindiği üzere Teknik Direktör Fırat Gül de futbolcuyu kadrosunda görmek istediğini yönetime iletmişti.
# ile, Kocaelispor

07 Ağu 2022 - 14:20 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.907.214 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Mor menekşeler dualarla ! mask
Mor menekşeler dualarla !
"Defne seni Grand Slamlerde de kupa kaldırırken görmek isteriz" mask
"Defne seni Grand Slamlerde de kupa kaldırırken görmek isteriz"
Ragbicilerimiz Denizli’de ! mask
Ragbicilerimiz Denizli’de !
Melike yine madalyayı kaptı mask
Melike yine madalyayı kaptı
İsa Nalbant resmen B.Derincespor’da mask
İsa Nalbant resmen B.Derincespor’da
Belediye Derincespor’da Teknik Direktör İsmail Cem Cambaz ilk etabı değerlendirdi: Bolu ölçü olacak mask
Belediye Derincespor’da Teknik Direktör İsmail Cem Cambaz ilk etabı değerlendirdi: Bolu ölçü olacak
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL