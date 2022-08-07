Belediye Derincespor’da Teknik Direktör İsmail Cem Cambaz ilk etabı değerlendirdi: Bolu ölçü olacak

Sözlerine 1-0 kaybedilen Kartal Bulvarspor maçı ile başlayan İsmail Cem Cambaz şu şekilde konuştu: Kartal Bulvar takımı bizden yaklaşık 15 gün kadar önce başladı ve üçüncü maçını yaptı. Biz ise 10 gündür çalışıyoruz ilk kez maça çıktık. Adaptasyon sürecinde olduğumuz için ilk devrede istediğimiz oyunu oynadığımızı söyleyemem. Maç ritmini bulmadık ve 15-20 dakika bocaladık. Sonraki süreçte çocuklar toparladı.

BOLU’DAKİ MAÇLAR ÖLÇÜ OLACAKTIR

İkinci devre daha uyumlu, derli toplu bir görüntü verdik. Buradaki asıl amaç sakatlığın olmamasıydı. Pazartesi günü itibari ile işlerimizi biraz daha hızlandırarak çalışacağız. Bolu’da 11 gün bir kamp yapacağız ve beklediğimiz oyunu, arkadaşlığı geliştireceğiz. Bildiğiniz gibi kemikleşmiş bir kadromuz var ve Bolu’daki her maçımız takım olma yolunda ölçü olacaktır.

İSA VE FURKAN KATKI SAĞLAYACAKTIR

Eksiklerimiz var tabii ki… Bütçemize uygun isimler almayı planlıyoruz. Kocaelispor’dan İsa ve Furkan geldi. Furkan, Aksaray’da oynadı inşallah bize de katkı sağlar. İsa da Kocaelispor ve Vanspor’da forma giydi. İnanıyorum ki Derince’ye de faydası olacaktır. Tüm futbolcularla birlikte “Biz” duygusu ile sonuna kadar iyi mücadele eden bir takım olmak için elimizden geleni yapacağız.