Melike yine madalyayı kaptı

İzmit Belediyespor’un başarılı sporcusu Melike Esma Kılıç, İstanbul’da düzenlenen İller Arası Karate Şampiyonası’nın 1’inci etabında ikincilik başarısı elde etti. Sporcu fabrikası İzmit Belediyespor Kulübü birçok branş ve yüzlerce sporcu ile faaliyetlerini sürdürüyor. Bünyesinde bulunan sporcuların başarılı olması adına hiçbir desteği esirgemeyen İzmit Belediyespor, bu çabalarının karşılığını da almaya devam ediyor. 30-31 Temmuz tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen İller Arası Karate Şampiyonası’nın 1’inci etabında İzmit Belediyespor Kulübü sporcusu Melike Esma Kılınç, ikinci oldu. U21 yaş kategorisi ve 68 kiloda ikincilik madalyası mutluluğu yaşayan Kılınç’ın bugüne kadar birçok başarının altında da imzası bulunmakta.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.