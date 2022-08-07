İsa Nalbant resmen B.Derincespor’da

Kocaelispor’da sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan futbolculardan İsa Nalbant, 3. Lig 1. Grup takımlarından İsa Nalbant ile anlaştı. Yeşil siyahlı kulübün İsa’nın sözleşmesini uzatması ve futbolcuyu kiralık olarak Derince’ye göndermesi bekleniyor.
ÇOK İYİ TRANSFER
İsa’nın akşam tesislere geldiği yöneticilerle bir araya gelip anlaşmayı yaptığı öğrenildi. Böylece Derince temsilcisi merkez orta sahada forma giyen Furkan Gedik’ten sonra hem kanat hem de santrfor bölgelerinde forma giyebilen 2002 doğumlu yetenekli futbolcu İsa’yı da kadrosuna kattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.