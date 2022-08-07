İsa Nalbant resmen B.Derincespor’da

Kocaelispor’da sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan futbolculardan İsa Nalbant, 3. Lig 1. Grup takımlarından İsa Nalbant ile anlaştı. Yeşil siyahlı kulübün İsa’nın sözleşmesini uzatması ve futbolcuyu kiralık olarak Derince’ye göndermesi bekleniyor.

ÇOK İYİ TRANSFER

İsa’nın akşam tesislere geldiği yöneticilerle bir araya gelip anlaşmayı yaptığı öğrenildi. Böylece Derince temsilcisi merkez orta sahada forma giyen Furkan Gedik’ten sonra hem kanat hem de santrfor bölgelerinde forma giyebilen 2002 doğumlu yetenekli futbolcu İsa’yı da kadrosuna kattı.