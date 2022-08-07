07 Ağu 2022 - 14:23- Spor G: 07 Ağu 2022 - 14:25

Ragbicilerimiz Denizli’de !

Ragbicilerimiz Denizli’de ! mask

Türk Sporunun altyapısı için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uygulanan Anadolu Yıldızlar Liginde Ragbi Türkiye Finalleri Denizli’nin ev sahipliğinde yapılacak. Kocaeli takımlarımız da burada mücadele edecek

RAGBİ FİNALLERİNE 28 TAKIMDAN 472 SPORCU KATILACAK

9-13 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılacak organizasyon için hazırlıklar devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde ve destekleriyle gerçekleşecek yarışmalara 28 takımdan 472 sporcunun katılacağı bildirildi. Erkeklerde 16 takım, kızlarda ise 12 takım Türkiye Şampiyonu olmak için ter dökecek.

AÇILIŞ SEREMONİSİ KINIKLI SAHASINDA

Analig Ragbi Türkiye Finalleri Kınıklı Futbol Sahası ile Şemikler Futbol Sahasında olmak üzere iki ayrı sahada 5 gün boyunca devam edecek. Açılış seremonisi 09 Ağustos Salı günü saat 10.00’da PAÜ Hastaneleri karşısında yer alan Kınıklı Futbol Sahasında yapılacak. Yarışmalara erkeklerde Ankara- Aksaray - Antalya - Bursa - Tokat- Denizli - Edirne - Van - Bartın - Konya - Osmaniye - İstanbul - Eskişehir - Adana - Diyarbakır - Kocaeli takımları ile kızlarda Kastamonu - Ordu - Denizli - Tokat- Antalya - Konya - Diyarbakır - Eskişehir - Adana - Kocaeli - Samsun - Ankara takımları katılacak.
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07 Ağu 2022 - 14:23 - Spor

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