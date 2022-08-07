Mor menekşeler dualarla !

Mor Menekşeler olarak bilinen Bölgesel Amatör Lig ekibi Gebzespor, yeni sezonu dualar eşliğinde açtı. Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Gebzespor sezon öncesi çalışmaları için toplandı. Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve beraberindeki protokol, Gebzesporlu futbolcuları Alaettin Kurt Stadı’nda ziyaret edip, takıma yeni sezonda başarılar diledi. Yeni sezon öncesi bol bol dualar edildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Gebzespor Kulüp Başkanı Resul Tat ve yeni yönetimi, sporcular ve kulüp yöneticileri adına teşekkür etti. Yeni sezon müsabakalarında takıma başarılar dileyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Gebze Kaymakamı Mustafa Güler futbolcularla bir süre sohbet etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.