07 Ağu 2022 - 14:24- Spor G: 07 Ağu 2022 - 14:25

Mor menekşeler dualarla !
Mor menekşeler dualarla ! mask
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Mor Menekşeler olarak bilinen Bölgesel Amatör Lig ekibi Gebzespor, yeni sezonu dualar eşliğinde açtı. Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Gebzespor sezon öncesi çalışmaları için toplandı. Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve beraberindeki protokol, Gebzesporlu futbolcuları Alaettin Kurt Stadı’nda ziyaret edip, takıma yeni sezonda başarılar diledi. Yeni sezon öncesi bol bol dualar edildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Gebzespor Kulüp Başkanı Resul Tat ve yeni yönetimi, sporcular ve kulüp yöneticileri adına teşekkür etti. Yeni sezon müsabakalarında takıma başarılar dileyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Gebze Kaymakamı Mustafa Güler futbolcularla bir süre sohbet etti.
# bir, başkanı

07 Ağu 2022 - 14:24 - Spor

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