Körfezli Defne Akçay, son 4 ayda Türkiye ve Avrupa’da katıldığı 6 tenis turnuvasından da madalya ile döndü. Akçay’ı ağırlayan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Bunlar daha başlangıç, seni Grand Slamlerde de kupa kaldırırken görmek isteriz” dedi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, son 4 ayda Türkiye ve Avrupa’da katıldığı 6 tenis turnuvasından da madalya ile dönen Defne Akçay’ı makamında ağırlayıp tebrik etti. Henüz öğrenci olan Defne, katıldığı son 6 turnuvada 3 birincilik ve 3 ikincilik madalyası aldığını belirtti.
07 Ağu 2022 - 14:24- Spor Güncelleme: 07 Ağu 2022 - 14:25
"Defne seni Grand Slamlerde de kupa kaldırırken görmek isteriz"
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.