07 Ağu 2022 - 14:24- Spor G: 07 Ağu 2022 - 14:25

"Defne seni Grand Slamlerde de kupa kaldırırken görmek isteriz"
"Defne seni Grand Slamlerde de kupa kaldırırken görmek isteriz" mask

Körfezli Defne Akçay, son 4 ayda Türkiye ve Avrupa’da katıldığı 6 tenis turnuvasından da madalya ile döndü. Akçay’ı ağırlayan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Bunlar daha başlangıç, seni Grand Slamlerde de kupa kaldırırken görmek isteriz” dedi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, son 4 ayda Türkiye ve Avrupa’da katıldığı 6 tenis turnuvasından da madalya ile dönen Defne Akçay’ı makamında ağırlayıp tebrik etti. Henüz öğrenci olan Defne, katıldığı son 6 turnuvada 3 birincilik ve 3 ikincilik madalyası aldığını belirtti.
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07 Ağu 2022 - 14:24 - Spor

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