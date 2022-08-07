07 Ağu 2022 - 14:25- Siyaset G: 07 Ağu 2022 - 14:26

AKP Gençliği, mitinge damga vurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleşen 10’uncu Açılış Bayramı'na yine AKP’li Gençler damga vurdu
AKP Gençliği, mitinge damga vurdu mask

İzmit Milli İrade Meydanı'nda gerçekleşen 10’uncu Açılış Bayramı, AKP Gençlik Kolları adından söz ettirdi. AK Gençler önceki günde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha dikkatini çekerek yeni bir başarı daha sağladı.

“MAŞALLAH, BU NE BÜYÜK COŞKU”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin "Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek" şeklindeki coşkulu tezahüratları üzerine "Maşallah, bu ne büyük coşku" dedi. Başkan Erdoğan, katılımcıların tezahüratları üzerine "Gençler ben de sizin yanınızdayım. Ne diyoruz. Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda, şimdi dinlediğim tüm şarkılarda, bana her şey sizi hatırlatıyor" dedi

“BİZ ÇOK GÜÇLÜ BİR EKİBİZ”

10 gün önce göreve atanan AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan, konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Başkan Çağlayan, "Muhteşem bir mitingle kıymetlimiz Cumhurbaşkanımızı şehrimizde misafir ettik. Bu vesile ile süslemesinden coşkusuna katılımından sabahlara kadar verdiği emeğe kadar yanımızdan bir saniye bile ayrılmayan çok kıymetli gençlik kolları teşkilatımıza teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Biz çok güçlü bir ekibiz. Ak Gençlik hazırlan hedef 2023 haziran" ifadelerini kullandı.
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07 Ağu 2022 - 14:25 - Siyaset

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