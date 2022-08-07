AKP Gençliği, mitinge damga vurdu

İzmit Milli İrade Meydanı'nda gerçekleşen 10’uncu Açılış Bayramı, AKP Gençlik Kolları adından söz ettirdi. AK Gençler önceki günde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha dikkatini çekerek yeni bir başarı daha sağladı.
“MAŞALLAH, BU NE BÜYÜK COŞKU”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin "Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek" şeklindeki coşkulu tezahüratları üzerine "Maşallah, bu ne büyük coşku" dedi. Başkan Erdoğan, katılımcıların tezahüratları üzerine "Gençler ben de sizin yanınızdayım. Ne diyoruz. Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda, şimdi dinlediğim tüm şarkılarda, bana her şey sizi hatırlatıyor" dedi
“BİZ ÇOK GÜÇLÜ BİR EKİBİZ”
10 gün önce göreve atanan AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan, konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Başkan Çağlayan, "Muhteşem bir mitingle kıymetlimiz Cumhurbaşkanımızı şehrimizde misafir ettik. Bu vesile ile süslemesinden coşkusuna katılımından sabahlara kadar verdiği emeğe kadar yanımızdan bir saniye bile ayrılmayan çok kıymetli gençlik kolları teşkilatımıza teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Biz çok güçlü bir ekibiz. Ak Gençlik hazırlan hedef 2023 haziran" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.