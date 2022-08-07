Sarıca’dan afiş tepkisi! “Halktan korkmuyorsunuz da genel başkanızdan mı korkuyorsunuz?”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gününün tamamını ilimize ayırdı. Erdoğan’ın ziyareti öncesi AKP Kocaeli teşkilatları kentin birçok noktasında “Cumhurbaşkanımız Kocaeli’ye Hoş geldiniz” yazısı astı. Partililer İzmit’te yaptığı çalışmada ise İzmit Belediyesinin afişlerinin üzerine örttü. İzmit Belediyesi meclis toplantısında, hizmet araç alımı ile ilgili madde Cumhur İttifakı üyelerinin oylarıyla reddedilmişti. Bunun üzerine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından İzmit Belsa Plaza başta olmak üzere kentin farklı noktalarına ‘Hizmet araçlarının alınması AKP ve MHP oylarıyla reddedildi’yazılı afişler asılmıştı. AKP’lilerin özellikle bu afişlerin üzerini örtmesine İzmit Belediye Başkan Vekili Çetin Sarıca tepki gösterdi.
“NEYDEN UTANDINIZ DA KORKTUNUZ?”
Yaşanan olaya tepki gösteren İzmit Belediyesi Başkanvekili Çetin Sarıcakonuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Afişlerin kapatılmasının sebebini soran Sarıca, “ AKP Genel Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmit’e geliyor diye bu kente verdiğiniz zararı gizleyemezsiniz efendiler. Bu halka reva görmediğiniz, bu halkın parasını kiralama şirketlerine akıttığınızdan mı utandınız da ‘Hizmet araçlarının alınması AKP ve MHP oylarıyla reddedildi’ afişlerimizi sakladınız. Neyden utandınız ya da korktunuz? Acaba Genel Başkanınız sorarsa diye mi çekindiniz? Yoksa kendi yaptığınızdan mı utandınız? Daha önce defalarca yırtmaya çalıştınız, biz astık. Siz zarar verdiniz biz tamir ettik defalarca ve defalarca” ifadelerine yer verdi.
“HALKTAN KORKMUYORSUNUZ DA GENEL BAŞKANIZDAN KORKUYORSUNUZ”
Cumhur İttifakı üyelerinin siyasetlerinin kirli olduğu belirten Sarıca, “Nedir efendiler? Bu halktan korkmuyorsunuz da, Genel Başkanınızdan mı korkuyorsunuz? Söyleyin de bilelim. İzmit Belediyesi olarak halka bilgilendirme mesajları atmamızdan rahatsız olup, kirli siyasetinizle ‘Halkın parasıyla mesaj çekiliyor’ diye veryansın etmiştiniz. Aslında o veryansın da utanmanızdan, bu halka hesap veremeyeceğinizdendi de neyse. Şimdi sorarım size, AKP’li Cumhurbaşkanının Kocaeli’ye gelirken attığınız mesajlar kimin cebinden çıkıyor. Belediyelerinizden atılan mesajlar için ‘Siz kimin parasıyla kime mesaj atıyorsunuz’ diyerek aynı tepkiyi gösterebilecek misiniz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Tıpkı Dedesi - Libya teskersini Red ettiğiniz ne oldu afiş mi asalım şov işini bırakın kısa süre kaldı çalışın rol yapmayın
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.