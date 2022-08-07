07 Ağu 2022 - 14:28- Siyaset G: 07 Ağu 2022 - 14:32

“Sakaryalı, Yalovalı, Bursalı arkadaşlar İzmit'imize hoş geldiniz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı 10. Açılış Bayramındaki katılımcı sayısını eleştiren CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, "Cumhurbaşkanını karşılayama gelen, Sakaryalı, Yalovalı, Bursalı arkadaşlar İzmit'imize hoş geldiniz" dedi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
“Sakaryalı, Yalovalı, Bursalı arkadaşlar İzmit'imize hoş geldiniz” mask

Dün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kocaeli’ye gelmesi kent siyasetini hareketlendirdi. CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, Milli İrade Meydanında gerçekleştirilen 10. Açılış Bayramındaki katılımcı sayı üzerinden AKP’ye yüklendi.. Cumhurbaşkanının da seçimleri kaybedeceğini anladığını söyleyen kalabalığın taşıma olduğunu ifade etti.

“SON 10 AY KALDI”

Çakar konu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanını karşılamaya gelen, Sakaryalı, Yalovalı, Bursalı arkadaşlar İzmit'imize hoş geldiniz, Cuma günü bütün örgütü ile sahaya çıkıp vatandaşın tepkisiyle karşılaşan AKP 'li yöneticiler bu mitingin böyle olacağını anlamışlardır. Bugünde Cumhurbaşkanı seçimleri kaybedeceğini anladı. Özgürlük, demokrasi, çalınmayan sorular, kardeşçe yaşamak için. Dayan TÜRKİYE 10 ay kaldı."

 

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07 Ağu 2022 - 14:28 - Siyaset

Muhabir  Serhat Güneş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Tıpkı Dedesi - çakar sen yürüdüğün yoldaki yamukları gör

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 07 Ağustos 15:15
01

Sadece Vatandaş - Bu soru siyasi değildir.Başkan siz niye bu örgütlenmeyi beceremiyorsunuz?Parti yöneticileri koltuktan kalkıp sahaya inemediği için olabilirmi?Muhalefetin mitinglerininide kalabalık görmek istiyoruz.Bindirilmiş kıtalar deyip kimse kendi beceriksizliğini örtmesin.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 07 Ağustos 15:00

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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