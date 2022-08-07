Dün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kocaeli’ye gelmesi kent siyasetini hareketlendirdi. CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, Milli İrade Meydanında gerçekleştirilen 10. Açılış Bayramındaki katılımcı sayı üzerinden AKP’ye yüklendi.. Cumhurbaşkanının da seçimleri kaybedeceğini anladığını söyleyen kalabalığın taşıma olduğunu ifade etti.

“SON 10 AY KALDI”

Çakar konu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanını karşılamaya gelen, Sakaryalı, Yalovalı, Bursalı arkadaşlar İzmit'imize hoş geldiniz, Cuma günü bütün örgütü ile sahaya çıkıp vatandaşın tepkisiyle karşılaşan AKP 'li yöneticiler bu mitingin böyle olacağını anlamışlardır. Bugünde Cumhurbaşkanı seçimleri kaybedeceğini anladı. Özgürlük, demokrasi, çalınmayan sorular, kardeşçe yaşamak için. Dayan TÜRKİYE 10 ay kaldı."