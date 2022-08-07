“En büyük hedefimiz, ‘Mesleki Eğitim Merkezli Küçük Sanayi Sitesi”

Dilovası Organize Sanayi Bölge Müdürü Erol Karaaytu’yu makamında ziyaret eden DİLGİAD Başkanı Cihan Sevinç ve yönetim kurulu üyeleri, ilçedeki iş dünyası ile ilgili gelişmeleri ve ortak beklentileri değerlendirdiler. DİLGİAD Başkanı Cihan Sevinç, Dilovası OSB Müdürü Erol Karaaytu’yu ziyaret etmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Dilovası’nın her alanda marka bir kent olması için ilçede yaşayan iş insanları olarak inisiyatif alıp sorumluluk bilinciyle hareket etmekteyiz” dedi.

“MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLİ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ”

Sevinç, “Genç bir ilçe olmamızla birlikte birçok alanda maalesef çok eksiğimiz bulunmaktadır. Bizler de ilçemizin gelişmesi ve modern bir yapıya kavuşmasını görev bildik. Hem kendi İşletmelerimizin hem de sanayi işletmelerinin en büyük beklentisi mesleki eğitim almış, bilgi ve birikime sahip çalışanların istihdamında zorluklar yaşamaktayız. DİLGİAD olarak en büyük hedefimiz ve hayalimiz Uygulamalı Mesleki Eğitim Merkezli Küçük Sanayi Sitesi’ni ilçeye kazandırmak olacaktır” diye konuştu.

“İLÇEMİZ İÇİN ÇOK ELZEM”

“Uygulama Eğitim Merkezli Küçük Sanayi Sitesi ilçemizin önemli bir eksiği olmakla birlikte yapımını çok elzem olarak görmekteyiz” diyen Sevinç, “İlçemiz sınırları içindeki esnaf ve sanatkârlarımız zamanla kendiliğinden gelişen plansız ve denetimsiz bir şekilde yapılaşmış, mahalle ve sokakların izbe köşelerinde sıkışıp kalmış, oldukça dağınık yapıda, her türlü sağlık koşullarından ve çağdaş ticaret anlayışından uzak dükkân ve atölyelerde, zor şartlarda üretim yapmaya devam ediyor” dedi.

“DİLGİAD OLARAK KURMAK İSTİYORUZ”

Sevinç, “Bu merkezimizin yapımıyla bu düzensizlik ve plansızlığın da önüne geçilmiş olacaktır. Böylelikle de Uygulama Eğitim Merkezli Küçük Sanayi Sitesi’nde ilçemizdeki küçük esnafların ve sanatkarın, orta ölçekli işletmelerin yer alacağı planlı ve disipline edilmiş şekilde kurulmasıyla büyük bir eksiklik ortadan kalkacaktır. Bu işletmelerimizi bir düzene kavuşturmak için Küçük Sanayi Sitesi’ni DİLGİAD olarak kurmak istiyoruz. Hatta hedefimiz, burada Uygulamalı Mesleki Eğitim Merkezi Okulunun da içine alacağı Küçük Sanayi Sitesi’nin yapılmasını sağlayacağız” dedi.

KARAAYTU: GÜÇLÜ VE DİNAMİK BİR YAPINIZ VAR

Dilovası Organize Sanayi Bölge Müdürü Erol Karaaytu ise, “Dilovası’nda enerjisi yüksek, birlikte sinerji oluşturabilecek, bölgemizdeki sanayi kuruluşlarının da iş tanımına ve işbirliğine uygun güçlü dinamik yapının olması bizleri çok mutlu etmiştir. Bir tarafta ilçenin özünden gelen iş insanlarının kurduğu bir İşadamları Derneği, diğer taraftan hakikaten de ilçenin ihtiyacı olan Uygulama Eğitim Merkezli Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi’nin oluşumu, birbirleriyle işbirliği ve güvene dayalı Dilovası İş Adamları A.Ş. gibi güçlü bir oluşum faaliyetleri hakkında bilgilenmekten çok mutlu oldum” dedi.