Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen 85 yaşındaki kadın mutluluğunu anlattı

Dün Kocaeli'de temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük'te yaşayan ve kendisiyle aynı adı soyadı taşıyan 24 yaşındaki genç ve 85 yaşındaki babaannesi Zekiye Erdoğan ile görüntülü konuştu. Erdoğan'a "Seni bekledim" diye seslenen yaşlı kadın, "Çok şükür Allah'ıma. Allah seni başımızdan eksik etmesin" diyerek dua etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Recep Tayyip Erdoğan isimli genç, "Hasret sona erdi. Kocaeli ziyaretlerinde yoğun programlarından dolayı hanemize gelemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız ev hanemizi görüntülü arayarak aile büyüklerimizle görüştü. Bu ince düşünceleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendilerini kırmayarak bu aramayı yapmalarından memnuniyetlerini dile getiren Erdoğan ailesi, mutluluklarını anlattı.

“O BAŞIMIZDA OLMAZSA YATAKTA RAHAT YATAMAYIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı İstanbul Belediye Başkanlığı döneminden beri çok sevdiğini ve sürekli onun için dua ettiğini söyleyen Zekiye Erdoğan, “Çok sevindim. Ben onu çok seviyorum. Allah başımızdan eksik etmesin. Allah aziz etsin, daha da büyük adam olsun. Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin Allah. Daha önce Gebze’de bir mitingde konuşmuştum onunla. O başımızda olmazsa biz yatakta rahat yatamayız. PKK’dan rahat edemeyiz. Allah kimsenin başına vermesin. İyi insanları severim, kötü insanları sevmem. Kemal Kılıçdaroğlu televizyona çıktı mı hemen kapatıyorum. Cumhurbaşkanımızı davet ediyorum, buyursun gelsin. Başımızın üstünde yeri var” diye konuştu.

“EVİMİZE GELİRSE BİZİ MEMNUN EDER VE GURURLANDIRIR”

İsim hikayesini ve dünkü telefon görüşmesini anlatan 24 yaşındaki Gölcüklü Recep Tayyip Erdoğan ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyken babamla beraber yol arkadaşlığı yapmış, dava arkadaşlığı olmuş. Babam anneme, ‘İleride erkek çocuğumuz olursa başkanımızın ismini koyacağım’ demiş. Yol arkadaşlığından ve verdiği sözden dolayı da ismimi böyle layık görmüş. Sayın Kocaeli Milletvekilimiz Radiye Sezer Katırcıoğlu’na çok teşekkür ederim. Sağ olsun kendisi bizim için bu buluşmayı gerçekleştirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşüp selamlaştık. Güzel bir ortam oldu ve heyecanlandık. Kendi evimizde misafir etmek istiyorduk fakat programı yoğun olduğu için katılamadı. Bu yüzden de bizi kırmamak adına görüntülü arayıp selamlarını, sevgilerini iletti. Biz de buradan kendisini evimizde ağırlamak için tekrardan bir davette bulunalım. Bizi çok memnun eder ve gururlandırır” dedi.