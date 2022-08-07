Gülümse Kafe Lavanta İzmitlilerin yeni kahvaltı mekanı olma yolunda ilerliyor

İzmitliler geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Lavanta Parkı ve Gülümse Kafe Lavanta’ya akın etti. Vatandaşlar Çayırköy Mahallesi Korukent Caddesinde bulunan tesiste akşamları çay içip sohbet etme imkanı bulurken sabahları da Gülümse Kafe Lavanta’nın eşsiz kahvaltısından faydalanabiliyor. Gülümse Kafe’nin meşhur lezzetleri Gülümse Kafe Lavanta’nın da menüsünde yer alıyor. Gülümse Kafe Lavanta’yı kahvaltı için tercih eden İzmitliler mancarlı pide, Gülümse Börek ve kahvaltı tabağından memnun kaldıklarını dile getirerek hizmetten dolayı İzmit Belediyesine teşekkürlerini ilettiler.

ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GELECEK

Vatandaşların yorgunluğunu atabileceği modern bir şekilde tasarlanmış Lavanta Parkı içerisinde bulunan Gülümse Kafe Lavanta, çocuk oyun alanları, yeşil alanlar, dinlenme alanlarıyla birlikte tam manasıyla bir çekim merkezi haline gelecek. İzmit Belediyesinin kente yeni sosyal yaşam alanları sunmak adına hizmete açtığı Lavanta Parkı ve Gülümse Kafe Lavanta’ya vatandaşlar ilk günden yoğun ilgi gösterdi.