"Bye Bye Erdoğan" afişine 600 TL ceza

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün açılış bayramı adı altında Kocaeli’de miting yaptı. Erdoğan’ın Kocaeli’ye gelmesine saatler kala CHP Derince İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aliş Demir ve yönetimi Derince Millet Bahçesi girişinde bulunan ÇenesuyuÜstgeçidi'ne ‘Milletin iktidarına çok az kaldı. Sabredin geliyor gelmekte olan byebye Erdoğan’ yazılı afiş astı. Emniyet ekipleri afişe kısa sürede müdahale ederek afişi asan CHP’li Gençleri ifadeye çağırmıştı. İfadesi alınan Aliş Demir’e Kabahatler Kanunu’na muhalefetten 600 TL para cezası verildiği öğrenildi.

“KİMSEYE HAKARET ETMEDİK”

Emniyetteki ifadesinde protesto haklarını kullandıklarını ifade eden Demir, “Emniyetten hukuktan korkumuz yok. Ben CHP Derince Gençlik Kolları başkanıyım. Siyasi bir kimliğim var. Demokrasinin hukuk devletinin siyasi partiler kanununun ve Anayasanın bize tanıdığı protesto hakkını kullandık. Bu hakkı kullanırken kimseye hakaret etmedik” dedi.

“TAVIR SİYASİDİR”

Sadece bir propaganda haklarını kullandıklarını belirten Demir, “Siyasi partilerin bu tip propagandaları kabahatler kanunu kapsamında değerlendirilemez. Herhangi bir suç unsuru teşkil etmez. Bize bu yapılan tavrın siyasi olduğu kanaatindeyiz. Ne yazık ki siyasiler emniyet güçlerimizi de bu korkularına, siyaseten çekincelerine alet etmişlerdir.”