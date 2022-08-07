07 Ağu 2022 - 20:30- Gündem G: 07 Ağu 2022 - 15:50

Kocaeli’den 570 eczane eyleme katılacak

İlaçlara yapılan zamlardan kötü etkilenen eczacılar ülke genelinde kapatma eylemine hazırlanıyor. Kocaeli’de bulunan 570 eczane grev için Türk Eczacılar Birliğinin açıklayacağı takvimi bekliyor

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Kocaeli’den 570 eczane eyleme katılacak mask
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Geçtiğimiz temmuz ayında ResmiGazete’de yayınlanan karara göre, tüm ilaçlara yüzde 25 zam geldi. Yapılan zam ile birlikte tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan Euro kurunda temmuz itibariyle yüzde 25 zamma gidildi. İlaç alımlarında Euro kuru 6,29 TL’idi. Alınan kararla bu oran 7,86 TL’ye çıkarıldı. Zor durumda olan eczacılar faydası olmayan bu uygulama aksine eczacıları daha zor duruma soktu. İlaç sanayicilerine yarayan kar sonrası eczaneler kapanma noktasına geldi. İlaç baremlerinde güncelleme yapılmasını isteyen eczacılar, ülke genelinde iş bırakmaya karar verdi. Eylem takvimini ilerleyen günlerde Türk Eczacılar Birliği tarafından açıklanacak. Kocaeli’de bulunan yaklaşık 570 eczane de bu eyleme katılacak.

“HEMEN KAPANMA OLMAYACAK”

Eylem takvimi için Türk Eczacılar Birliğini beklediklerini açıklayan Kocaeli Eczacılar Odası Başkanı Bilal Arpacı, “Eylem takviminin en son aşamasında isteklerimizin yerine getirilmemesi durumunda eczane kapatma eylemi olacak. Burada hasta mağduriyeti oluşturmamak için yetecek kadar nöbetçi eczane açık bırakacağız. Normal 20 eczane nöbetçi olurken grev süresinde 60 civarında olacak. Bunun planlaması bölgesel olarak yapılacak. Eylem planı ile ilgili haber bekliyoruz. Hemen kapanma olmayacak. Aşama aşama ilerlenecek. Bu durum bize daha fazla zarar ettirdi. Karlılıklarımızın baremleri belliydi. Halen aynı tarifeyi kullanıyoruz. Buna güncelleme yapılmasını istiyoruz” dedi.

“HASTALAR DA SIKINTI YAŞIYOR”

Açıklamasını sürdüren Arpacı, “İstediğimiz şey ilaç zammı değil. Piyasada ilaç sıkıntısı devam ediyor. Gün içerisinde sürekli meslektaşlarımızı arayıp hastalarımızın ilaçlarını arıyoruz. Tansiyon ilaçlarını neredeyse kutu içerisinde böler hale geldik.Tüp bebek ilaçları, kanser ilaçları bulunmuyor. İlaç fiyatları artınca hastanın cebinden çıkan para da arttı. Hastalar da sıkıntı yaşıyor. Tansiyon hastası bir emeklinin ilaçlara verdiği para maaşının yüzde 10’una denk geliyor. Vatandaş da zor durumda. Tecrübeli eczacılar dükkânlarını kapatmaya başladı. Yeni açan arkadaşlar ise personel almadan çalışıyor. Eczacılar personel çıkarmak zorunda kalıyor. İnşallah taleplerimiz yerine gelir” ifadelerini kullandı.

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07 Ağu 2022 - 20:30 Kocaeli- Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

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