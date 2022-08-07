CHP’li Hakan Tanta, Millet İttifakı’nı evinde ağırladı

İzmit Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) meclis üyesi Hakan Tanta, Millet İttifakı üyelerini evinde misafir etti. Tanta'nın davetine, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkan Vekili Fevzi Canbaz, meclis üyeleri Engin Taşdemir, Orhan Tanış, Pınar Naak, Özgür Yılmaz, Halis Koç, Nuri Paşa, Özlem Çankaya, Emine Özkar, Mustafa Türk, Selim Özcan, İbrahim Başçiftçi, Nurcan Acaroğlu Göktaş, Nurettin Bulut katıldı. Son anda mazereti nedeniyle CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ise yemeğe katılamadı.

“ÜLKEMİZİ KONUŞTUK, KENTİMİZİ KONUŞTUK”

Sosyal medyada bir paylaşımda bulunan Tanta, “Bu akşam evimizde çok kıymetli misafirlerimiz vardı. Dünyayı konuştuk, ülkemizi konuştuk, kentimizi konuştuk ve siyaseti ve sorumluluklarımızı konuştuk.Birlik ve beraberliğimizin, dostluğumuzun ne kadar değerli olduğunu bir kez daha teyit ettik. Akşamdan geriye aklımızda umut, sevgi ve dostluk kaldı. Eşim ve bana ise dostlarımızı ve yol arkadaşlarımızı evimizde ağırlamanın onuru ve mutluluğu kaldı” dedi.

TANTA’NIN EVİNE KONUK OLANLAR

TBMM Başkan vekili ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar AKAR

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü TÜRKKAN

CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı ve eşi Betül YILDIZ

İYİ Parti il Başkanım Şanbaz YILDIZ

Engin TAŞDEMİR

Fevzi CANBAZ

Orhan TANIŞ

Pınar NAAK

Özgür YILMAZ

Nurettin BULUT

Halis KOÇ

Nuri PAŞA

Nurcan Acaroğlu GÖKTAŞ

İbrahim BAŞÇİFTÇİ

Selim ÖZCAN

Özlem ÇANKAYA

Emine ÖZKAR

Mustafa TÜRK