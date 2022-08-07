07 Ağu 2022 - 16:26- Asayiş G: 07 Ağu 2022 - 16:32

Eniştesi vurdu, 16 gün sonra öldü; ablasının ateş ettirdiği iddia edildi

Körfez ilçesinde tartıştığı eniştesinin vurduğu Yavuz Özdemir (50), 16 gün sonra hastanede hayatını kaybetti. Özdemir'in ablası Arzu Ağgül'ün tartışma sırasında eşi Cemalettin Ağgül'e ateş etmesini söylediği iddia edildi.
Eniştesi vurdu, 16 gün sonra öldü; ablasının ateş ettirdiği iddia edildi mask

Olay, 21 Temmuz'da Hacıosman Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Sokakta oğluyla birlikte yürüyen Yavuz Özdemir, ablası Arzu Ağgül ile eniştesi Cemalettin Ağgül'le karşılaştı. Özdemir, çocukların kavgası nedeniyle aralarında husumet bulunan eniştesi ile tartıştı. Bu sırada Cemalettin Ağgül, tabancası ile Özdemir'i sol bacağından vurdu. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir, dün burada hayatını kaybetti. 2 çocuk babası olan Özdemir'in cenazesi, bugün Hacı Osman Camii'nde kılınan namazın ardından İlimtepe Belen Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu arada olay sonrası Cemalettin Ağgül ile eşi Arzu Ağgül, gözaltına alındı. Tartışma sırasında Arzu Ağgül'ün eşine ateş etmesini söylediği iddia edildi. İfadeleri sonrası adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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07 Ağu 2022 - 16:26 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Asayiş

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