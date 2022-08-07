Eniştesi vurdu, 16 gün sonra öldü; ablasının ateş ettirdiği iddia edildi

Olay, 21 Temmuz'da Hacıosman Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Sokakta oğluyla birlikte yürüyen Yavuz Özdemir, ablası Arzu Ağgül ile eniştesi Cemalettin Ağgül'le karşılaştı. Özdemir, çocukların kavgası nedeniyle aralarında husumet bulunan eniştesi ile tartıştı. Bu sırada Cemalettin Ağgül, tabancası ile Özdemir'i sol bacağından vurdu. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir, dün burada hayatını kaybetti. 2 çocuk babası olan Özdemir'in cenazesi, bugün Hacı Osman Camii'nde kılınan namazın ardından İlimtepe Belen Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Bu arada olay sonrası Cemalettin Ağgül ile eşi Arzu Ağgül, gözaltına alındı. Tartışma sırasında Arzu Ağgül'ün eşine ateş etmesini söylediği iddia edildi. İfadeleri sonrası adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.