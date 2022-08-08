08 Ağu 2022 - 10:20- Asayiş G: 08 Ağu 2022 - 10:22

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde 1 kişi yaralandı.
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı mask

Kaza, İstasyon Mahallesi 1456 Sokak ile 1440 Sokak’ın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. yönetimindeki 34 AJC 853 plakalı Toyota Corolla marka otomobil ile Ş.N. yönetimindeki 41 VH 218 plakalı Fiat Linea marka otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle karşı kaldırıma savrulan Toyota marka aracın içerisindeki sürücü Ş.N.'nin annesi Fatma N. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan kadın, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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08 Ağu 2022 - 10:20 Kocaeli/ Gebze- Asayiş

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