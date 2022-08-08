Kocaeli için fırtına uyarısı

Kocaeli Valiliği, bugün etkili olacak kuvvetli fırtına nedeniyle uyarılarda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; Marmara Denizi’nde rüzgarın pazartesi 12:00 ile 23:00 saatleri arasında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.