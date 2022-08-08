08 Ağu 2022 - 10:22- Gündem G: 08 Ağu 2022 - 10:24

Kocaeli için fırtına uyarısı
Kocaeli için fırtına uyarısı mask

Kocaeli Valiliği, bugün etkili olacak kuvvetli fırtına nedeniyle uyarılarda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; Marmara Denizi’nde rüzgarın pazartesi 12:00 ile 23:00 saatleri arasında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.
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08 Ağu 2022 - 10:22 Kocaeli- Gündem

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