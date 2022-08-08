Hasan Bekil de tamam

Kocaelispor alt yapısında yetişen bir yetenekli futbolcu daha profesyonel oldu. Geride bıraktığımız yıl Elit U-19 takımı ile başarılı bir sezon geçiren Hasan Bekil ile 5 yıllık anlaşma sağlandı. Ahtapot lakaplı futbolcu savunmanın önünde oynuyor. Ali Mumcu futbolcu eksikliğinde Hasan’ı zaman zaman stoper ve sağ bekte de oynatmıştı. Çok yönlü bir orta saha oyuncusu olan Hasan da son derece mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirdi.