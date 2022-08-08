Hasan Bekil de tamam

Kocaelispor alt yapısında yetişen bir yetenekli futbolcu daha profesyonel oldu. Geride bıraktığımız yıl Elit U-19 takımı ile başarılı bir sezon geçiren Hasan Bekil ile 5 yıllık anlaşma sağlandı. Ahtapot lakaplı futbolcu savunmanın önünde oynuyor. Ali Mumcu futbolcu eksikliğinde Hasan’ı zaman zaman stoper ve sağ bekte de oynatmıştı. Çok yönlü bir orta saha oyuncusu olan Hasan da son derece mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.