Fatih Engin: Çetin bir sezon bizi bekliyor

Bağdatspor Teknik Sorumlusu Fatih Engin zorlu geçmesi beklenen Süper Amatör Lig’de rekabete hazır olacaklarını belirtti.

KARAKTERLİ FUTBOLCULAR VAR

Kaliteli ve karakterli futbolculardan kurulu bir takım kurulduğunun altını çizen Fatih Engin şu şekilde konuştu: Transfer süreci istediğimiz gibi geçti. Geçen sezondan elit bir oyuncu grubumuz var. Aralarına takviyeler yaptık. Çok iyi, kaliteli ve karakterli futbolculardan örülü bir kadro kuruldu. Akın Ünal bu sezon futbolu düşünmedi. Kendisini çok istedik ancak işleri hayli yoğundu. Saygı duyuyoruz.

REKABETE HAZIR OLACAĞIZ

Yönetimimiz ve taraftarımız bizden bu sezon Bölgesel Amatör Lig’i istiyor. Sorumluluğumuzu bilerek hareket ediyoruz. Süper Amatör Lig’i uzun yıllar sonra ilk kez bu kadar çetin geçecek. Ligin zorluğunun da farkındayız. Zevkli ve çekişmeli maçlar olacak. Biz de buradaki sert rekabete hazır olmak için elimizden geleni yapacağız.

BELKİ FIRSAT TRANSFERİ YAPABİLİRİZ

İnanıyorum ki hazır sezon başı itibari ile hale geleceğiz ve sezon sonunda hedefe ulaşacağız. Antrenmanlarımızı Cephanelik Stadı’nda hafta içi her gün yapacağız. Kadromuzda an itibari ile 24 futbolcu bulunuyor. İstediğimiz transferleri yaptık ancak bir fırsat transferi çıkar ve oyun düzenimize uyarsa tabii ki kadromuza katmak isteriz.