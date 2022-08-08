08 Ağu 2022 - 10:26- Spor G: 08 Ağu 2022 - 10:27

Fatih Engin: Çetin bir sezon bizi bekliyor
Fatih Engin: Çetin bir sezon bizi bekliyor mask

Bağdatspor Teknik Sorumlusu Fatih Engin zorlu geçmesi beklenen Süper Amatör Lig’de rekabete hazır olacaklarını belirtti.

KARAKTERLİ FUTBOLCULAR VAR

Kaliteli ve karakterli futbolculardan kurulu bir takım kurulduğunun altını çizen Fatih Engin şu şekilde konuştu: Transfer süreci istediğimiz gibi geçti. Geçen sezondan elit bir oyuncu grubumuz var. Aralarına takviyeler yaptık. Çok iyi, kaliteli ve karakterli futbolculardan örülü bir kadro kuruldu. Akın Ünal bu sezon futbolu düşünmedi. Kendisini çok istedik ancak işleri hayli yoğundu. Saygı duyuyoruz.

REKABETE HAZIR OLACAĞIZ

Yönetimimiz ve taraftarımız bizden bu sezon Bölgesel Amatör Lig’i istiyor. Sorumluluğumuzu bilerek hareket ediyoruz. Süper Amatör Lig’i uzun yıllar sonra ilk kez bu kadar çetin geçecek. Ligin zorluğunun da farkındayız. Zevkli ve çekişmeli maçlar olacak. Biz de buradaki sert rekabete hazır olmak için elimizden geleni yapacağız.

BELKİ FIRSAT TRANSFERİ YAPABİLİRİZ

İnanıyorum ki hazır sezon başı itibari ile hale geleceğiz ve sezon sonunda hedefe ulaşacağız. Antrenmanlarımızı Cephanelik Stadı’nda hafta içi her gün yapacağız. Kadromuzda an itibari ile 24 futbolcu bulunuyor. İstediğimiz transferleri yaptık ancak bir fırsat transferi çıkar ve oyun düzenimize uyarsa tabii ki kadromuza katmak isteriz.

# bir, ile

08 Ağu 2022 - 10:26 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.900.586 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Fatih Engin: Çetin bir sezon bizi bekliyor mask
Fatih Engin: Çetin bir sezon bizi bekliyor
Burak Kanpara: Güçlü bir kadro kurduk mask
Burak Kanpara: Güçlü bir kadro kurduk
Mor menekşeler dualarla ! mask
Mor menekşeler dualarla !
"Defne seni Grand Slamlerde de kupa kaldırırken görmek isteriz" mask
"Defne seni Grand Slamlerde de kupa kaldırırken görmek isteriz"
Ragbicilerimiz Denizli’de ! mask
Ragbicilerimiz Denizli’de !
Melike yine madalyayı kaptı mask
Melike yine madalyayı kaptı
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL