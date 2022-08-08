08 Ağu 2022 - 10:26- Spor G: 08 Ağu 2022 - 10:27

Burak Kanpara: Güçlü bir kadro kurduk
Burak Kanpara: Güçlü bir kadro kurduk mask

Bağdatspor Kulübü Başkanı Burak Kanpara, Teknik Sorumlu ve futbolcu grubuna güvendiğini ifade etti ve “Güçlü bir kadro kurduk… Vura vur gideceğiz” dedi.

HEDEF BAL

Kanpara imza töreninin ardından yaptığı açıklamada şu şekilde konuştu: Geçen sezonki kadronun önemli bir kesimini koruduk. Bu sezon için de Fatih hocamızın verdiği isimlerle takviyelerimizi yaptık. Şu an bir eksiğimiz yok. Güçlü takımlarla bizim bir işimiz yok. Biz de güçlüyüz. Vura vur gideceğiz inşallah. Geçen sezonki hedefimiz neyse bu sezon da aynı. Mahalle halkımız, ağabeylerimiz, kardeşlerimiz her zaman yanımızda. Onların sayesinde her maçı içeride oynuyoruz. Hocamıza ve takıma da çok güveniyorum Allah’ın izni ile yolun sonu Bölgesel Amatör Lig…

 
# bir, ardından, ile, başkanı

08 Ağu 2022 - 10:26 - Spor

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