08 Ağu 2022 - 10:39- Gündem G: 08 Ağu 2022 - 10:42

İzmit'te akaryakıt istasyonu icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İzmit'te akaryakıt istasyonu icradan satılık
İzmit'te akaryakıt istasyonu icradan satılık mask

Kocaeli İl, İzmit İlçe, 5180 Ada, 11 Parsel, KÖRFEZ Mahalle/Köy, İki Katlı LPG VE AKARYAKIT İSTASYONU nitelikli taşınmaz İmar planlarında Parsel güneyinde Gökmavi Sokağa (25m lik imar yolu) cephelidir. Hali hazırda taşınmaz Ömer Türkçakal Bulvarına (Eski Gölcük Yolu) cepheli olan taşınmaz D-130 İzmit Yalova Karayolunun batısında, İzmit Outlet Center AVM' nin 1,25 km güneyinde, Kocaeli Adliyesinin 2,30 km İzmit Belediyesi ve İzmit İlçe merkezinin 2,75 km güneydoğusunda konumludur. Konu taşınmaz çevresinde oto sanayi sitesi, az sayıda sanayi tesisi, galericiler sitesi, otel ve sosyal tesis binaları ve benzer imara sahip boş parseller bulunmaktadır.

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# İzmit belediyesi

08 Ağu 2022 - 10:39 - Gündem

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