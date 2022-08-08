Kocaeli İl, İzmit İlçe, 5180 Ada, 11 Parsel, KÖRFEZ Mahalle/Köy, İki Katlı LPG VE AKARYAKIT İSTASYONU nitelikli taşınmaz İmar planlarında Parsel güneyinde Gökmavi Sokağa (25m lik imar yolu) cephelidir. Hali hazırda taşınmaz Ömer Türkçakal Bulvarına (Eski Gölcük Yolu) cepheli olan taşınmaz D-130 İzmit Yalova Karayolunun batısında, İzmit Outlet Center AVM' nin 1,25 km güneyinde, Kocaeli Adliyesinin 2,30 km İzmit Belediyesi ve İzmit İlçe merkezinin 2,75 km güneydoğusunda konumludur. Konu taşınmaz çevresinde oto sanayi sitesi, az sayıda sanayi tesisi, galericiler sitesi, otel ve sosyal tesis binaları ve benzer imara sahip boş parseller bulunmaktadır.
08 Ağu 2022 - 10:39- Gündem Güncelleme: 08 Ağu 2022 - 10:42
İzmit'te akaryakıt istasyonu icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İzmit'te akaryakıt istasyonu icradan satılık
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.