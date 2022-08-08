Kocaeli Başiskele Kullar M. 859 Ada 56 Parsel 6.326,58 m2 tapuda arsa vasıflı taşınmaz 30/04/2010 tarihli teferruat listesi ile birlikte satışa çıkartılmıştır. Kıymet takdirine itiraz davasında Kocaeli 1. İcra Hukuk Mahkemesinin 2021/175 Esas sayılı dosyasına ibraz edilen bilirkişi raporuna göre ; Söz konusu taşınmaz Buşiskele Belediyesi 1/1000 ölçekli imar planında Sanayi Tesis Alanında kalmaktadır. İmar planındaki yapılaşmu koşulları ise (KA.K.S) Emsal- 0,8 oranında yapılaşmaya müsaade edilebilmekdir.
08 Ağu 2022 - 10:41- Gündem Güncelleme: 08 Ağu 2022 - 10:43
Başiskele'de fabrika ve muhtelif makina ve teçhizat icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Başiskele'de fabrika ve muhtelif makina ve teçhizat icradan satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.