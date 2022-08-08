08 Ağu 2022 - 10:41- Gündem

Başiskele'de fabrika ve muhtelif makina ve teçhizat icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Başiskele'de fabrika ve muhtelif makina ve teçhizat icradan satılık