08 Ağu 2022 - 10:42- Gündem G: 08 Ağu 2022 - 10:44

İzmit'te 4+1 165 m² villa mahkemeden satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İzmit'te 4+1 165 m² villa mahkemeden satılık
İzmit'te 4+1 165 m² villa mahkemeden satılık mask

Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Kabaoğlu köyü, 176 ada, 6 parsel, E Blok, Zemin+1.kat, 1 bağımsız bölüm nolu, 5180/170928 arsa paylı, dubleks mesken vasıflı, 165,00 m2 alana sahip olup, ana taşınmaz 16 bloklu, 32 adet ikiz villadan oluşmaktadır, sitede havuz ve güvenlik vardır, zemin kat 1 salon, 1 oda, 1 mutfak. 1 teras olup bürüt 85 m2'dir, 1 normal katında ise 3 oda 2 banyo, 1 balkondan oluşur, bürüt 80 m2'dir, İzmit merkeze yakındır,

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08 Ağu 2022 - 10:42 - Gündem

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