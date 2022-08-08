Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Kabaoğlu köyü, 176 ada, 6 parsel, E Blok, Zemin+1.kat, 1 bağımsız bölüm nolu, 5180/170928 arsa paylı, dubleks mesken vasıflı, 165,00 m2 alana sahip olup, ana taşınmaz 16 bloklu, 32 adet ikiz villadan oluşmaktadır, sitede havuz ve güvenlik vardır, zemin kat 1 salon, 1 oda, 1 mutfak. 1 teras olup bürüt 85 m2'dir, 1 normal katında ise 3 oda 2 banyo, 1 balkondan oluşur, bürüt 80 m2'dir, İzmit merkeze yakındır,
08 Ağu 2022 - 10:42- Gündem Güncelleme: 08 Ağu 2022 - 10:44
İzmit'te 4+1 165 m² villa mahkemeden satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İzmit'te 4+1 165 m² villa mahkemeden satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.