The Ness Otel’in tercihi de Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği

Başiskele’de bulunan ve Roma döneminden bu yana bölgede şifa dağıttığı kabul edilen şifalı termal su havuzlarıyla yerel ve uluslararası turizmde önemli bir yere sahip The Ness Otel, doğal ve organik tahıl ürünlerini Marmara Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği’nden temin edecek. Taze Direkt ve Migros gibi doğal ürünlerde seçici markaların ardından tedarik zincirini genişleten Birlik ile otel yönetimi arasındaki anlaşma önceki gün sağlandı. Marmara Kadın Koparatifleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Gülşen Koca, önceki gün Elko Elektrik Sanayi AŞ ve Yeniköy Termal Otelcilik Turizm AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Talat Köse, Otel Genel Müdürü Eray Uraz Otel Genel Müdür Yardımcısı Özge Sarıkaya ile bir araya gelerek, çiçek takdim edip, anlaşmanın hayırlı olmasını diledi. The Ness Otel gibi Türkiye’de termal ve SPA hizmetinde marka olmuş bir sağlık oteliyle anlaşma yapmanın önemine dikkat çekti.