08 Ağu 2022 - 11:04- Gündem G: 08 Ağu 2022 - 11:05

The Ness Otel’in tercihi de Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği

Türkiye’nin en büyük kadın girişim kooperatifi Marmara Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği, tedarik zincirini büyütmeyi sürdürüyor. Birlik son olarak ilimizin “Termal/SPA Otel” hizmetiyle ayrıcalıklı konunu bulunan The Ness Otel’le anlaştı.
The Ness Otel’in tercihi de Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği mask
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Başiskele’de bulunan ve Roma döneminden bu yana bölgede şifa dağıttığı kabul edilen şifalı termal su havuzlarıyla yerel ve uluslararası turizmde önemli bir yere sahip The Ness Otel, doğal ve organik tahıl ürünlerini Marmara Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği’nden temin edecek. Taze Direkt ve Migros gibi doğal ürünlerde seçici markaların ardından tedarik zincirini genişleten Birlik ile otel yönetimi arasındaki anlaşma önceki gün sağlandı. Marmara Kadın Koparatifleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Gülşen Koca, önceki gün Elko Elektrik Sanayi AŞ ve Yeniköy Termal Otelcilik Turizm AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Talat Köse, Otel Genel Müdürü Eray Uraz Otel Genel Müdür Yardımcısı Özge Sarıkaya ile bir araya gelerek, çiçek takdim edip, anlaşmanın hayırlı olmasını diledi. The Ness Otel gibi Türkiye’de termal ve SPA hizmetinde marka olmuş bir sağlık oteliyle anlaşma yapmanın önemine dikkat çekti.
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08 Ağu 2022 - 11:04 - Gündem

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The Ness Otel’in tercihi de Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği mask
The Ness Otel’in tercihi de Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği
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