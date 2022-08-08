Başiskele’de bulunan ve Roma döneminden bu yana bölgede şifa dağıttığı kabul edilen şifalı termal su havuzlarıyla yerel ve uluslararası turizmde önemli bir yere sahip The Ness Otel, doğal ve organik tahıl ürünlerini Marmara Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği’nden temin edecek. Taze Direkt ve Migros gibi doğal ürünlerde seçici markaların ardından tedarik zincirini genişleten Birlik ile otel yönetimi arasındaki anlaşma önceki gün sağlandı. Marmara Kadın Koparatifleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Gülşen Koca, önceki gün Elko Elektrik Sanayi AŞ ve Yeniköy Termal Otelcilik Turizm AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Talat Köse, Otel Genel Müdürü Eray Uraz Otel Genel Müdür Yardımcısı Özge Sarıkaya ile bir araya gelerek, çiçek takdim edip, anlaşmanın hayırlı olmasını diledi. The Ness Otel gibi Türkiye’de termal ve SPA hizmetinde marka olmuş bir sağlık oteliyle anlaşma yapmanın önemine dikkat çekti.
08 Ağu 2022 - 11:04- Gündem Güncelleme: 08 Ağu 2022 - 11:05
The Ness Otel’in tercihi de Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği
Türkiye’nin en büyük kadın girişim kooperatifi Marmara Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği, tedarik zincirini büyütmeyi sürdürüyor. Birlik son olarak ilimizin “Termal/SPA Otel” hizmetiyle ayrıcalıklı konunu bulunan The Ness Otel’le anlaştı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.