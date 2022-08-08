08 Ağu 2022 - 11:10- Gündem G: 08 Ağu 2022 - 11:12

İkinci el araç sitelerine rekabet soruşturması

Rekabet Kurumu, ikinci el araç siteleri hakkında soruşturma başlattı.
İkinci el araç sitelerine rekabet soruşturması mask

Rekabet Kurumu çevrimiçi platformlar üzerinden ikinci el binek araç alım-satımı yapan 4 şirkete rekabet soruşturması açtı.

Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş., Vava Cars Turkey Otomotiv A.Ş., Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret A.Ş.'nin çeşitli uygulamalar ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiası üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulu tarafından karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 21.07.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş., Vava Cars Turkey Otomotiv A.Ş., Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 22-33/528-M sayı ile karar verdi.
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08 Ağu 2022 - 11:10 - Gündem

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