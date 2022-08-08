Aile içi kavgada anne, oğlunu bıçakla yaraladı

Çayırova Emek Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde İ.A. (30), anne ve babasıyla tartışmaya başladı. Bu sırada anne, oğlu İ.A'yı bıçakla ayağından yaraladı.

Yaralı, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan İ.A, annesinden şikayetçi olmadı. Polis ekipleri, annenin ifadesine başvurdu.