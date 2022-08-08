Tarhan: 6 yıldır Gölcük Devlet Hastanesi tamamlanmadı

GÖLCÜK DEVLET HASTANESİ’NİN BİTMEYEN İNŞAATI TBMM GÜNDEMİNDECHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan konuyla ilgili olarak, “Gölcük Devlet Hastanesi inşaatı tam 6 yıldır tamamlanamadı. Gölcük ülkemiz tarihinin gördüğü en büyük depremin merkez üssüydü. Bundan da ders alınmadı ve inşaat çalışmaları fay hattının üstünde başlatıldığı için bir de zemin sağlamlaştırma çalışmaları yapılmak zorunda kalındı. 6 yıldır Gölcük halkı Devlet Hastanesinin tamamlanmasını ve ilçelerinde sağlık hizmeti almayı bekliyor.” dedi.

“SAĞLIK HİZMETİNE ERİŞİM TEMEL İNSAN HAKKI OLAN YAŞAM HAKKININ BİR PARÇASIDIR”

Gölcük devlet Hastanesinin 2015 yılında 250 yataklı olarak projelendirilmesinin ardından zemin sağlamlaştırma çalışmaları sırasında yatak kapasitesinin 300’e çıkartıldığını hatırlatan Tarhan “Burada 300 yataklı bir hastaneye ihtiyaç olduğunu ortaya koyan çalışmalar nihayetinde başlanan inşaatta 2020 yılından bu yana tek bir adım ileri gidilemedi. Yaşam hakkı, insanın en temel hakkı. Sağlık hizmetlerine erişim de yaşam hakkının ayrılmaz bir parçası. Bu inşaatın 6 yıldır atıl bir şekilde bekletilmesinin hesabını sorumluları vermelidir.” diyerek inşaatın tamamlanmamasını sert bir dille eleştirdi.

“KAMU ZARARI OLUŞMUŞTUR”

Hastane inşaatına başlanmadan önce zemin etüd çalışmasının yapılmamış veya ihmal edilmiş olduğunun anlaşıldığını söyleyen Tarhan, “Burada inşaatın başlayıp, sonra zemin sağlamlaştırma çalışmalarına başlanması bize gösteriyor ki ön etütler yapılmamış. Gölcük gibi 1999 Depreminin merkezinde olan bir ilçede bu çalışmayı yapmadan inşaata başlamak, sonra inşaatı durdurup zemini sağlamlaştırmaya çalışmak, akabinde inşaatı yarım bırakmak ve tüm buna için kamu kaynaklarını çar çur etmek hangi akla, hangi bilime ve hangi vicdana sığar? Burada açık bir biçimde kamu zararı oluşmuştur. Üstelik kamu kaynağı da atıl bırakılmış bir inşaatın betonlarına gömülmüştür. Acilen bu yanlıştan dönülmesi ve Gölcük halkına, güvenli bir şekilde sağlık hizmetlerini alabilecekleri Devlet Hastanesinin teslim edilmesi gerekmektedir.” dedi.