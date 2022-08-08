7 yaşındaki Mustafa hayatını kaybetti

Körfez Hacıosman Mahallesi'nde oturan Ahmet Aydın'ın 7 yaşındaki oğlu Mustafa Kaan yaklaşık 3 ay önce rahatsızlandı. Durumu ağırlaşan Mustafa, İstanbul Bayrampaşa'da bir hastaneye yatırıldı. 73 gün burada tedavi gören ve akciğerlerindeki enfeksiyonunu engellenmeye çalışılan Küçük Mustafa'nın dün akşam saatlerinde kalbi durdu. Yapılan müdahalelerle 3 kez duran kalbi tekrar çalıştırılan ve hayata dönen Küçük Mustafa son kez kalbi durduğunda ise kurtarılamadı. 15 gün önce de bir kız kardeşi dünyaya gelen Mustafa Kaan Aydın ailesini ve sevenlerini yasa boğarken cenazesi bugün Hacıosman Mahallesi Hacı Osman Camii'nde kılınacak olan öğle namazı sonrasında İlimtepe Belen Mezarlığı'nda toprağa verilecek.