DSP Kocaeli'nin acı günü

Demokratik Sol Parti Kocaeli İl Örgütü’nde parti meclisi üyesi olan, partinin emektarı Hüseyin Tulunç, 81 yaşında kansere yenik düştü. Gölcük Değirmendere’de ikamet eden, askeriyeden emekli, evli ve 2 çocuk babası olan Hüseyin Tulunç’un cenazesi bugün Değirmendere Merkez Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

HABERİ BAŞKAN DEDEOĞLU DUYURDU

Hüseyin Tulunç’un vefat haberini İl Başkanı Halim Dedeoğlu duyurdu. Dedeoğlu, “Parti meclis üyemiz, partimizin emektarı sevgili Hüseyin Tulunc ağabeyimiz vefat etmiştir. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip kaldırılacaktır. Hüseyin ağabeyimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesi başta olmak üzere tüm parti üyelerimizin başı sağ olsun” ifadelerinde bulundu.