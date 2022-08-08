DSP Kocaeli'nin acı günü

Demokratik Sol Parti Kocaeli İl Örgütü’nde parti meclisi üyesi olan, partinin emektarı Hüseyin Tulunç, 81 yaşında kansere yenik düştü. Gölcük Değirmendere’de ikamet eden, askeriyeden emekli, evli ve 2 çocuk babası olan Hüseyin Tulunç’un cenazesi bugün Değirmendere Merkez Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
HABERİ BAŞKAN DEDEOĞLU DUYURDU
Hüseyin Tulunç’un vefat haberini İl Başkanı Halim Dedeoğlu duyurdu. Dedeoğlu, “Parti meclis üyemiz, partimizin emektarı sevgili Hüseyin Tulunc ağabeyimiz vefat etmiştir. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip kaldırılacaktır. Hüseyin ağabeyimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesi başta olmak üzere tüm parti üyelerimizin başı sağ olsun” ifadelerinde bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Selda Özmen Dursun - Allah rahmet eylesin iyi bir insandı uzun yıllar her sabah işe gidiş gelişlerde deniz otobüsünde birlikte seyahat ettik. Mekanı cennet olsun, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.