Kandıra sahillerinde denize girmek yasaklandı

Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada “Saygıdeğer vatandaşlarımız olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle bugün içinde Kandıra ilçemizde bulunan Uzunkum, Tuzağzı, Dikili, Babalı, Sarısu, Bağırganlı, Cebeci (kısmi olarak), Kumcağız (kısmi olarak) plajlarında denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın Kandıra ilçemizde bulunan diğer sahillerimizde mantar dubalar içinde, cankurtaranlık hizmeti verilen yerlerde denize girmeleri önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.