Bolu’da üs kurduk 4 maç var

28 Ağustos’ta başlayacak TFF 2.Lig Kırmızı Grup 2022 - 2023 Sezonu 3. Etap Hazırlık Kamp dün Bolu Koru Otel’de başladı. Kampa katılan futbolcu Kadrosu ve özel maç programı şöyle…
ÖZEL MAÇ PROGRAMI:
1- 11.08.2022 - Ankaraspor
2- 14.08.2022 (Belli Değil)
3- 16.08.2022 - Erokspor
4- 18.08.2022 - Çorum FK
KAMP KADROSU:
YİĞİT ALİ BAYRAK
GÖKHAN DEĞİRMENCİ
İLYAS KUBİLAY YAVUZ
UĞURCAN BEKÇİ
ATİLA TURAN
MEHMET TAŞ
İSMET YUMAKOĞU.
DIOGO COELHO
MERTAN CANER ÖZ.
ONUR ÖZTONGA
TAYFUN AYDOĞAN
CEM EKİNCİ
YALÇIN KILINÇ
SAMED ALİ KAYA
MEHMET YILMAZ
YAĞIZ GÜL
YİĞİT CANGURU
HASAN BEKİL
OKAN EKEN
ALPAY ÇELEBİ
ÜMİTCAN EKŞİ
FURKAN ULUDAŞ
YUSUF EFE YAMAN
ANIL EMRE YILMAZ
BEDİRHAN YILDIZ
AHMET HASAN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.