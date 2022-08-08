08 Ağu 2022 - 14:46- Spor G: 08 Ağu 2022 - 14:47

Bolu’da üs kurduk 4 maç var
Bolu’da üs kurduk 4 maç var mask

28 Ağustos’ta başlayacak TFF 2.Lig Kırmızı Grup 2022 - 2023 Sezonu 3. Etap Hazırlık Kamp dün Bolu Koru Otel’de başladı. Kampa katılan futbolcu Kadrosu ve özel maç programı şöyle…

ÖZEL MAÇ PROGRAMI:

1- 11.08.2022 - Ankaraspor

2- 14.08.2022 (Belli Değil)

3- 16.08.2022 - Erokspor

4- 18.08.2022 - Çorum FK

KAMP KADROSU:

YİĞİT ALİ BAYRAK

GÖKHAN DEĞİRMENCİ

İLYAS KUBİLAY YAVUZ

UĞURCAN BEKÇİ

ATİLA TURAN

MEHMET TAŞ

İSMET YUMAKOĞU.

DIOGO COELHO

MERTAN CANER ÖZ.

ONUR ÖZTONGA

TAYFUN AYDOĞAN

CEM EKİNCİ

YALÇIN KILINÇ

SAMED ALİ KAYA

MEHMET YILMAZ

YAĞIZ GÜL

YİĞİT CANGURU

HASAN BEKİL

OKAN EKEN

ALPAY ÇELEBİ

ÜMİTCAN EKŞİ

FURKAN ULUDAŞ

YUSUF EFE YAMAN

ANIL EMRE YILMAZ

BEDİRHAN YILDIZ

AHMET HASAN

08 Ağu 2022 - 14:46 - Spor

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