Kuyçuların ayakları, bülbül gibi şakıdı

Ornitoloji Derneği Yönetim Kurulu ve üyeleri, halı sahalarda sık sık bir araya geliyor ve hünerlerini sergiliyor
HEPSİ BİRER ŞAMPİYON
Ülkenin ve yurt dışındaki şampiyonaların önemli isimlerinin yer aldığı Ornitoloji Derneği’nin ‘Kuşçular’ takımı, bol bol futbol maçı da yapıyor. Kuruçeşme Sosyal Halı Saha’da bir araya gelen takım, baklavasına maçta süper goller attı, süper şovlar yaptı ve unutulmaz bir gece yaşadı. Başkan Burak Eseroğlu, doğal olarak ev sahipliğini üstlenirken, konuklarını titizlikle ağırladı.
İŞTE ORNİTOLOJİ HALI SAHA TAKIMI
1.Refik Başyiğit
2.Hüseyin Aydın
3. Halil üstün
4.Yaşar Aydemir
5.Emirhan Öncü
6.Saffet Hoca
7. Tayfun Kaya
8.Bahadır Ötkün
9.Burak Dağlıoğlu
10. Burak Eseroglu
11. Murat Kılıç
12. Aykut Aydemir
13. Ali Polat
14.Volkan Karagöz
15. Mustafa Avcı
16. Zeki Çiçek
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.