08 Ağu 2022 - 14:47- Spor G: 08 Ağu 2022 - 14:48

Kuyçuların ayakları, bülbül gibi şakıdı
Kuyçuların ayakları, bülbül gibi şakıdı mask
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Ornitoloji Derneği Yönetim Kurulu ve üyeleri, halı sahalarda sık sık bir araya geliyor ve hünerlerini sergiliyor

HEPSİ BİRER ŞAMPİYON

Ülkenin ve yurt dışındaki şampiyonaların önemli isimlerinin yer aldığı Ornitoloji Derneği’nin ‘Kuşçular’ takımı, bol bol futbol maçı da yapıyor. Kuruçeşme Sosyal Halı Saha’da bir araya gelen takım, baklavasına maçta süper goller attı, süper şovlar yaptı ve unutulmaz bir gece yaşadı. Başkan Burak Eseroğlu, doğal olarak ev sahipliğini üstlenirken, konuklarını titizlikle ağırladı.

İŞTE ORNİTOLOJİ HALI SAHA TAKIMI

1.Refik Başyiğit

2.Hüseyin Aydın

3. Halil üstün

4.Yaşar Aydemir

5.Emirhan Öncü

6.Saffet Hoca

7. Tayfun Kaya

8.Bahadır Ötkün

9.Burak Dağlıoğlu

10. Burak Eseroglu

11. Murat Kılıç

12. Aykut Aydemir

13. Ali Polat

14.Volkan Karagöz

15. Mustafa Avcı

16. Zeki Çiçek

 

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08 Ağu 2022 - 14:47 - Spor

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