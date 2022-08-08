Kardeş Antalyalı yüzücülerden Kocaeli’nde çifte zafer

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 5-6 Ağustos 2022 tarihlerinde düzenlenen Açık Su Yüzme Milli Takım Seçmeleri ve Türkiye Şampiyonası’nda Antalyaspor yüzme takımı iki Türkiye şampiyonluğu ve diğer dereceler ile organizasyona damga vurdu
AYAKTA ALKIŞLANDILAR
Erkekler 5 bin metre yarışında kulaç atan Emir Batur Albayrak, yarışı en önde tamamlayarak Türkiye şampiyonluğuna uzanırken takım arkadaşları Atakan Ercan, hemen ardından gelerek Türkiye ikincisi, Emre Sarp Zeytinoğlu ise Türkiye dördüncüsü oldu. Kızlar 5 bin metre yarışında mücadele eden kırımızı-beyazlı sporculardan Sevim Eylül Süpürgeci yarışı en önde tamamladı. Türkiye şampiyonu olan bir diğer başarılı sporcu Talya Erdoğan ise üçüncü olarak kürsüdeki yerini aldı. Sezonun son yarışında elde ettiği iki Türkiye şampiyonluğu ve diğer dereceler ile ulusal ve uluslararası çapta başarılar elde eden Antalyaspor yüzme takımı sporcuları yeni sezonda da yükseliş grafiğini sürdürmeyi planlıyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.