08 Ağu 2022 - 14:49- Spor G: 08 Ağu 2022 - 14:50

Malatyalı yüzücülerin Kocaeli sevinci

Malatyalı yüzücüler, katıldıkları Türkiye Şampiyonasında altın ve gümüş madalya elde etti. Açıksu Yüzme Milli Takım Seçmesi 5-7 Ağustos 2022 tarihleri...
Malatyalı yüzücülerin Kocaeli sevinci mask

Malatyalı yüzücüler, katıldıkları Türkiye Şampiyonasında altın ve gümüş madalya elde etti. Açıksu Yüzme Milli Takım Seçmesi 5-7 Ağustos 2022 tarihleri arasında ilimizde düzenlendi. Malatya’dan Türkiye Şampiyonasına 10 sporcu katıldı. Malatyalı sporculardan Burcunaz Narin 7 bin 500 metre de Türkiye birincisi, Tuna Erdoğan ise 5 bin metre de Türkiye ikincisi oldu. Başarılı olan iki sporcu da Milli Takıma seçildiler.

08 Ağu 2022 - 14:49 - Spor

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