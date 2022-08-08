Malatyalı yüzücülerin Kocaeli sevinci

Malatyalı yüzücüler, katıldıkları Türkiye Şampiyonasında altın ve gümüş madalya elde etti. Açıksu Yüzme Milli Takım Seçmesi 5-7 Ağustos 2022 tarihleri arasında ilimizde düzenlendi. Malatya’dan Türkiye Şampiyonasına 10 sporcu katıldı. Malatyalı sporculardan Burcunaz Narin 7 bin 500 metre de Türkiye birincisi, Tuna Erdoğan ise 5 bin metre de Türkiye ikincisi oldu. Başarılı olan iki sporcu da Milli Takıma seçildiler.