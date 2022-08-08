Malatyalı yüzücüler, katıldıkları Türkiye Şampiyonasında altın ve gümüş madalya elde etti. Açıksu Yüzme Milli Takım Seçmesi 5-7 Ağustos 2022 tarihleri arasında ilimizde düzenlendi. Malatya’dan Türkiye Şampiyonasına 10 sporcu katıldı. Malatyalı sporculardan Burcunaz Narin 7 bin 500 metre de Türkiye birincisi, Tuna Erdoğan ise 5 bin metre de Türkiye ikincisi oldu. Başarılı olan iki sporcu da Milli Takıma seçildiler.
08 Ağu 2022 - 14:49- Spor Güncelleme: 08 Ağu 2022 - 14:50
Malatyalı yüzücülerin Kocaeli sevinci
Malatyalı yüzücüler, katıldıkları Türkiye Şampiyonasında altın ve gümüş madalya elde etti. Açıksu Yüzme Milli Takım Seçmesi 5-7 Ağustos 2022 tarihleri...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.