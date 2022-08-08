Kordsa, yeni yatırımıyla Avrupa’daki varlığını güçlendirerek büyüyor

Amerika’dan Asya Pasifik’e kadar uzanan geniş bir coğrafyaya yayılan üretimiyle güçlendirme teknolojilerini tüm dünyaya sunan Kordsa, ileri kompozit teknolojileri alanında yatırımlarına devam ediyor. Şirket, stratejik büyüme planları doğrultusunda İtalyan MicrotexComposites firmasının çoğunluk hisselerinin satın alma sürecini tamamladı. Kordsa, Avrupa’da hizmet vereceği yeni tesisiyle kompozit alanında küresel ayak izini genişletecek.

DÜNYA DEVLERİ ARASINDA

Avrupa’da ağırlıklı olarak süper lüks otomotiv sektörü ve motor sporlarına karbon fiber dokuma ve prepreg sağlayan İtalyan MicrotexComposites şirketini portföyüne katarak kompozit alanındaki yetkinliklerini artıran Kordsa, yaptığı yatırımla sektörel ve ürün bazlı çeşitlilik sağlamayı hedefliyor. Kordsa, Türkiye’de Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’nde Türk mühendislerinin geliştirdiği teknolojilerin ihracatını gerçekleştirerek dünya devleri arasında yer alıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ODAKLI BÜYÜME

Lastik güçlendirme sektöründe dünya lideri olan Kordsa, aynı zamanda UN Global Compact üyesi ve Bilimsel Temelli hedefler girişimine verdiği taahhütle küresel ısınmayı 1,5°C'nin altında sınırlamaya destek olmak için çalışıyor. Bu kapsamda yeni nesillere sürdürülebilir bir gelecek bırakmayı amaçlayan şirket, lastik teknolojilerinde yakıt tüketiminin azaltılması ve kompozit teknolojilerinde araçların hafifletilmesine yönelik ürünler geliştiriyor.

“AVRUPA’DA BAŞARILI BİR OYUNCU”

Bu doğrultuda şirketin yeni yatırımını değerlendiren Sabancı Holding Sanayi Grubu ve Kordsa Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Alemdar, “Kordsa'nın MicrotexComposites satın alımı ülkemizde geliştirdiğimiz ürünlerin dünya pazarına açılmasında ve ileri teknolojinin ülkemize kazandırılmasında çok değerli bir adım. MicrotexComposites, Avrupa’da lüks ve elektrikli araç pazarında başarılı bir oyuncu. Bu satın alma ile birlikte ileri malzemeler şirketi olan Kordsa, Avrupa’daki konumumu daha da güçlendiriyor. Sürdürülebilirlik odaklı büyüme stratejimizin önemli bir parçası olan kompozit teknolojilerinde yaptığımız MicrotexComposites yatırımıyla sektöre öncülük etmeyi amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

“ÖNEMLİ BİR ADIMA İMZA ATMIŞ OLACAĞIZ”

MicrotexComposites satın almasının sonuçlanmasıyla ilgili Kordsa CEO'su İbrahim Özgür Yıldırım, “2012 yılında girdiğimiz kompozit teknolojileri pazarında üzerinde çalıştığımız alanlardan biri de mobilite. Daha az emisyon hedefiyle yürüdüğümüz bu yolda gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla ürün yelpazemizi geliştirirken bir yandan da ileri malzeme teknolojileri şirketi olarak konumumuzu güçlendiriyoruz. Avrupa’daki MicrotexComposites yatırımımız ile operasyonel kabiliyetimizi ve tedarik zincirindeki yerimizi güçlendirecek önemli bir adıma imza atmış olacağız” dedi.

“ORTAKLIKTAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ”

MicrotexComposites Genel Müdürü MassimoBecagali ise; “Kordsa, gerek kompozit teknolojilerinde Amerika’da havacılık endüstrisindeki girişimleriyle gerekse Türkiye’deki Ar-Ge merkezleriyle öncü bir şirkettir. Teknik tekstil sektöründe de dünyada lider olan Kordsa ile yaptığımız ortaklıktan memnuniyet duyuyoruz. Bu ortaklığın MicrotexComposites’i de güçlendireceğine ve uluslararası bir dinamizm katacağına inanıyorum” dedi.