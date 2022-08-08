08 Ağu 2022 - 14:52- Asayiş G: 08 Ağu 2022 - 14:53

Boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı

Kandıra’da boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede tedavi altına alındı
Boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı mask

Kandıra Babalı Mahallesi Tuzağzı Mahallesi'nde ailesiyle denize giren 12 yaşındaki Doruk A. suda kayboldu.Durumun fark edilmesi üzerine yakınları ve çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan çocuğa suni teneffüs ve kalp masajı yapıldı.İlk müdahalenin ardından Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, daha sonra Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan çocuğun yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
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08 Ağu 2022 - 14:52 - Asayiş

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