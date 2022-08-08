Boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı

Kandıra Babalı Mahallesi Tuzağzı Mahallesi'nde ailesiyle denize giren 12 yaşındaki Doruk A. suda kayboldu.Durumun fark edilmesi üzerine yakınları ve çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan çocuğa suni teneffüs ve kalp masajı yapıldı.İlk müdahalenin ardından Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, daha sonra Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan çocuğun yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.