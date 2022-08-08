Dünya devleri ilimizde harika maçlara imza atacak!

Kocaeli bölgesi, Orta Doğu’nun dünyaca ünlü takımlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Zirvede bir birinden ünlü takımların ve futbolcuların rekabeti nefes kesiyor. İşte 9 Ağustos itibari ile Kartepe Green Park, İhsaniye, Edis Spor Tesisleri’nde oynanacak olan müthiş maçların programı.
10 AĞUSTOS ÇARŞAMBA
18.00: Darıca Gençlerbirliği - Kuveyt Al Salmiya
Yer: Başiskele Edis Spor Tesisleri
11 AĞUSTOS PERŞEMBE
18.00: Suudi Arabistan Al Batın - Katar Al Khor
Yer: Kartepe Green Park Otel Sahaları
18.00: Dubai Dibba Al Hisn - Kuveyt Al Fahaheel
Yer: İhsaniye Stadı
18.00: Dubai Al Hatta - Filistin Hilal Al Quds
Yer: Kartepe Green Park Otel Sahaları
12 AĞUSTOS CUMA
18.00: Suudi Arabistan Al Faisaly - Suudi Arabistan Al Read
Yer: Başiskele Edis Spor Tesisleri
13 AĞUSTOS CUMARTESİ
18.00: Kuveyt Al Sahel – Dubai Al Bataeh
Yer: Sakarya Kırkpınar Stadı
14 AĞUSTOS PAZAR
18.00: Suudi Arabistan Al İttifak - Suudi Arabistan Al Khaleej
Yer: Kartepe Green Park Otel Sahaları
15 AĞUSTOS PAZARTESİ
18.00: Katar Al Khor - Suudi Arabistan Al Faisaly
Yer: Kartepe Green Park Otel Sahaları
16 AĞUSTOS SALI
18.00: Kuveyt Al Sahel - Dubai Dibba Al Hisn
Yer: Kartepe Green Park Otel Sahaları
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.