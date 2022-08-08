Dünya devleri ilimizde harika maçlara imza atacak!

Kocaeli bölgesi, Orta Doğu’nun dünyaca ünlü takımlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Zirvede bir birinden ünlü takımların ve futbolcuların rekabeti nefes kesiyor. İşte 9 Ağustos itibari ile Kartepe Green Park, İhsaniye, Edis Spor Tesisleri’nde oynanacak olan müthiş maçların programı.

10 AĞUSTOS ÇARŞAMBA

18.00: Darıca Gençlerbirliği - Kuveyt Al Salmiya

Yer: Başiskele Edis Spor Tesisleri

11 AĞUSTOS PERŞEMBE

18.00: Suudi Arabistan Al Batın - Katar Al Khor

Yer: Kartepe Green Park Otel Sahaları

18.00: Dubai Dibba Al Hisn - Kuveyt Al Fahaheel

Yer: İhsaniye Stadı

18.00: Dubai Al Hatta - Filistin Hilal Al Quds

Yer: Kartepe Green Park Otel Sahaları

12 AĞUSTOS CUMA

18.00: Suudi Arabistan Al Faisaly - Suudi Arabistan Al Read

Yer: Başiskele Edis Spor Tesisleri

13 AĞUSTOS CUMARTESİ

18.00: Kuveyt Al Sahel – Dubai Al Bataeh

Yer: Sakarya Kırkpınar Stadı

14 AĞUSTOS PAZAR

18.00: Suudi Arabistan Al İttifak - Suudi Arabistan Al Khaleej

Yer: Kartepe Green Park Otel Sahaları

15 AĞUSTOS PAZARTESİ

18.00: Katar Al Khor - Suudi Arabistan Al Faisaly

Yer: Kartepe Green Park Otel Sahaları

16 AĞUSTOS SALI

18.00: Kuveyt Al Sahel - Dubai Dibba Al Hisn

Yer: Kartepe Green Park Otel Sahaları