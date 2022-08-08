08 Ağu 2022 - 16:04- Spor G: 08 Ağu 2022 - 16:07

Dünya devleri ilimizde harika maçlara imza atacak!
Dünya devleri ilimizde harika maçlara imza atacak! mask
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Kocaeli bölgesi, Orta Doğu’nun dünyaca ünlü takımlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Zirvede bir birinden ünlü takımların ve futbolcuların rekabeti nefes kesiyor. İşte 9 Ağustos itibari ile Kartepe Green Park, İhsaniye, Edis Spor Tesisleri’nde oynanacak olan müthiş maçların programı.

10 AĞUSTOS ÇARŞAMBA

18.00: Darıca Gençlerbirliği -  Kuveyt Al Salmiya

Yer: Başiskele Edis Spor Tesisleri

 

11 AĞUSTOS PERŞEMBE

18.00: Suudi Arabistan Al Batın -  Katar Al Khor

Yer: Kartepe Green Park Otel Sahaları

 

18.00: Dubai Dibba Al Hisn - Kuveyt Al Fahaheel

Yer: İhsaniye Stadı

 

18.00: Dubai Al Hatta -  Filistin Hilal Al Quds

Yer: Kartepe Green Park Otel Sahaları

 

12 AĞUSTOS CUMA

18.00: Suudi Arabistan Al Faisaly -  Suudi Arabistan Al Read

Yer: Başiskele Edis Spor Tesisleri

 

13 AĞUSTOS CUMARTESİ

18.00: Kuveyt Al Sahel – Dubai Al Bataeh

Yer: Sakarya Kırkpınar Stadı

 

14 AĞUSTOS PAZAR

18.00: Suudi Arabistan Al İttifak -  Suudi Arabistan Al Khaleej

Yer: Kartepe Green Park Otel Sahaları

 

15 AĞUSTOS PAZARTESİ

18.00: Katar Al Khor -  Suudi Arabistan Al Faisaly

Yer: Kartepe Green Park Otel Sahaları

 

16 AĞUSTOS SALI

18.00: Kuveyt Al Sahel -  Dubai Dibba Al Hisn

Yer: Kartepe Green Park Otel Sahaları

 

 

 

 

 

# bir, ile, Başiskele, Kartepe, Darıca

08 Ağu 2022 - 16:04 - Spor

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