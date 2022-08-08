08 Ağu 2022 - 16:09- Asayiş G: 08 Ağu 2022 - 16:13

Elektrik akımına kapılan işçi feci şekilde can verdi

Kartepe ilçesinde 5 katlı binada çalışan 46 yaşındaki işçi, elektrik akımına kapılarak beton zemine düştü. Ağır yaralanan işçi, ekiplerin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Elektrik akımına kapılan işçi feci şekilde can verdi mask
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Olay, Kartepe Dumlupınar Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5. kattaki iskelede çalışan Bülent Aslan'ın (46) elindeki profil, yüksek gerilim tellerine çarptı. Elektrik akımına kapılan Aslan, 5. kattan beton zemine düştü. Durumu gören iş arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Aslan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.  Tüm mahallenin elektriği kesilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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08 Ağu 2022 - 16:09 Kocaeli/ Kartepe- Asayiş

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